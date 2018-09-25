Сергей Бренюк: заявление против повышения пенсионного возраста подписали 24 депутата ЗС Приангарья

Иркутская область, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На заседании фракции КПРФ в парламенте Приангарья приняли открытое заявление, адресованное депутатам Госдумы, против повышения пенсионного возраста. Решено было не делать его узко фракционным. Подписи под ним поставили 24 депутата ЗС, сообщает пресс-служба обкома КПРФ.

Заседание фракции состоялось 25 сентября.

– В течение двух часов заявление подписали депутаты фракций КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР и депутатской группы «Гражданская платформа». Оригинал заявления утром 26 сентября доставил в Москву в Госдуму депутат ГД, коммунист Михаил Щапов, – заявил депутат ЗС, первый секретарь Ангарского горкома КПРФ Сергей Бренюк.

Напомним, о намерении коммунистов от Заксобрания написать такое заявление он и его коллеги по партии сообщали 24 сентября на пресс-конференции, утверждая, что в областном парламенте проигнорировали инициативу фракции о проведении внеочередной сессии по вопросу пенсионной реформы.

Между тем, в Законодательном собрании, со своей стороны, сообщали, что требование о проведении внеочередной сессии ЗС, поступившее 20 сентября 2018 года от депутатов-членов фракции КПРФ, рассматривается в установленном порядке: «Решение о созыве внеочередной сессии будет принято в предусмотренный законом срок».