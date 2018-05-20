Москва, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области, секретарь ИРО ВПП «Единая Россия» Сергей Брилка 21 мая примет участие в работе партконференции «Направление 2026» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Среди основных тем конференции – реализация послания президента РФ Федеральному Собранию и подписанного главой государства майского указа. Участниками обсуждения станут секретари и руководители региональных отделений партии, секретари местных отделений – члены Высшего и Генерального советов, главы фракций в представительных органах субъектов РФ, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации.

Как отметил Сергей Брилка, один из приоритетов и указа президента, и послания – это повышение качества жизни населения через решение вопросов в сфере образования, здравоохранения, культуры, экологии.

– В марте 2017 года общественная организация «Зеленый патруль» включила Приангарье в десятку самых экологически неблагополучных регионов России. При этом негативному воздействию экологических факторов подвергается свыше 50% населения области. Уровень загрязнения воды и воздуха, а также проблема ликвидации отходов промышленных предприятий – вопросы, от решения которых во многом зависит улучшение экологической обстановки в регионе, – сказал Сергей Брилка.

Также спикер подчеркнул, что с учетом целей, обозначенных в майском указе президента РФ, Приангарью необходимо интенсифицировать работу по строительству и ремонту ФАПов, особенно в отдаленных территориях.

Напомним, в документе поставлена задача до 2024 года завершить формирование сети организаций первичного звена здравоохранения с учётом строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до двух тысяч человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек.

– Масштаб задачи, поставленной главой государства, вновь обращает нас к опыту строительства модульных ФАПов, который активно внедряется в Татарстане и в Крыму. Типовые проекты и модульные конструкции позволяют значительно ускорять процесс строительства. В частности, в этом случае нет необходимости тратить время на разработку проектно-сметной документации. Модули отлично зарекомендовали себя и в нашем регионе – их активно используют добывающие компании на своих вахтах, сооружая и пищеблоки, и те же медпункты, – сказал Сергей Брилка.

По словам спикера, конференция «Направление 2026» станет еще и площадкой по обмену опытом между представителями различных субъектов РФ, позволит по-новому взглянуть на реализацию партийных проектов с учетом мнения населения и экспертного сообщества.