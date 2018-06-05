Сергей Брилка: депутатский корпус ЗС Приангарья второго созыва объединил усилия для исполнения наказов избирателей

Иркутская область, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка отметил вклад депутатов областного парламента второго созыва в решение проблем территорий региона.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, вопрос поднимался при обсуждениий итогов праймериз «Единой России» в рамках кампании по выборам депутатов Законодательного собрания Приангарья третьего созыва.

– В действующем составе парламента и руководители с большим опытом работы, эксперты высокого уровня в той или иной проблематике, и молодые политики, которые полны новых идей, – заявил спикер. – За созыв удалось достичь весомых результатов, в том числе в части реализации наказов избирателей. К примеру, депутаты, представляющим Ангарский городской округ, общими усилиями добились выделения средств областного бюджета на укрепление берега реки Китой, на ремонт дома культуры «Лесник», на реконструкцию бывшего здания «Иркутскгеологии» под поликлиническое отделение в Мегете. Также они внесли большой вклад в активизацию работ по достройке школы в 7а микрорайоне в Ангарске. И подобные результаты есть практически по каждой территории, по каждому округу.

В общей сложности за созыв реализовано более 200 наказов с общим объемом финансирования около 14 млрд рублей. В разрезе государственных программ Иркутской области наибольшее число наказов – 87 исполнено по госпрограмме «Развитие образования», 49 наказов – по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства», 12 наказов по госпрограмме «Развитие дорожного хозяйства», по 11 наказов в рамках госпрограмм «Развитие здравоохранения» и «Развитие ЖКХ». Кроме того, по настоянию депутатов Законодательного Собрания региона финансирование работ и мероприятий, связанных со строительством, ремонтом и реконструкцией еще 60 социальных объектов по наказам избирателей включено в бюджет Иркутской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

По словам Сергея Брилки, работа с наказами, которые отражают наиболее острые вопросы территорий, показала свою эффективность и позволяет депутатам отчитаться перед избирателями о своей деятельности с акцентом на конкретные объекты в территориях.