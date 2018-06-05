Сергей Брилка: Иркутской области нужен закон об инициативном бюджетировании

Иркутская область, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Опыт субъектов России в части развития инициативного бюджетирования изучает Законодательное собрание Иркутской области.

Обзор региональных практик был представлен на всероссийском семинаре-совещании, посвященном таким проектам, организатором которого выступил Научно-исследовательский финансовый институт министерства финансов РФ, сообщает пресс-служба областного парламента.

– В Иркутской области с 2011-го года работает проект «Народные инициативы», общий бюджет с учетом финансирования в 2018-м превысил 4 млрд рублей, – акцентировал председатель Законодательного собрания Сергей Брилка.

Он подчеркнул, что один из основных вопросов сегодня – это разработка областного законодательства, касающегося инициативного бюджетирования.

Спикер отметил, что сегодня нормативно-правовая база проекта «Народные инициативы» в Иркутской области включает закон об областном бюджете на соответствующий финансовый год, подпрограмму «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы Госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика», положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета на реализацию проектов «Народные инициативы», соглашение о предоставлении и расходовании субсидий на софинансирование расходов муниципальных образований по реализации проектов «Народные инициативы».

– В ряде субъектов России уже приняты региональные законы, касающиеся реализации проектов инициативного бюджетирования. Например, такие законы действуют в Ленинградской области и Пермском крае. В частности, они фиксируют минимальную долю от общего объема налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета, которая должна ежегодно направляться на претворение в жизнь инициатив граждан. Законами устанавливается и размер софинансирования проектов из местного бюджета, – сказал Сергей Брилка.

Кроме того, поскольку направления для распределения средств при инициативном бюджетировании должны определяться жители территорий, в Ленинградской области закон предписывает обязательную фото- или видеофиксацию проведения таких собраний граждан. «Разработка подобного законопроекта – актуальный вопрос и для Иркутской области. Такой закон даст ясное представление о долгосрочных перспективах развития проекта инициативного бюджетирования в Приангарье. Соответствующий практический опыт уже накоплен и может стать основой для законотворческой деятельности», – подчеркнул Сергей Брилка.