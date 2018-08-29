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30.08.2018

Сергей Брилка: консолидация усилий депутатов разных поколений обеспечила эффективную работу ЗС второго созыва

Иркутская область, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты регионального парламента продолжают отчитываться перед жителями о своей работе в Законодательном собрании Иркутской области второго созыва.

В частности, спикер Заксобрания Сергей Брилка 29 августа побывал в Ленинском районе, где о своей деятельности в высшем законодательном органе Приангарья рассказал Антон Красноштанов, сообщает пресс-служба ЗС.

Депутат обозначил основные законопроекты, которые были приняты за время работы созыва. В частности, это законы «О Ветеранах труда Иркутской области, «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов Иркутской области», изменения в законы, предусматривающие дополнительные меры поддержки семей с детьми, а также нормативные акты, которые позволяют обеспечить бесплатным питанием в школах учащихся из многодетных и малоимущих семей. Также парламентарий отметил увеличение финансирования развития и поддержки массового спорта, строительства школ и детских дошкольных учреждений и решение других актуальных задач в социальной сфере.

Сергей Брилка подчеркнул, что только серьезная совместная работа всего депутатского корпуса позволила достичь впечатляющих положительных результатов.

– В Законодательном собрании второго созыва было представлено пять поколений. Несмотря на разницу в возрасте, все мои коллеги состоялись в своем деле и профессии. Все мы, руководствуясь интересами жителей области, сумели объединиться в по-настоящему эффективную команду. Мы усилили функцию парламентского контроля – чтобы ни одна копейка бюджетных денег не была потрачена впустую, мы скрупулезно работали над бюджетом – чтобы ни один объект социальной инфраструктуры в самом отдаленном уголке не был «забыт». И, конечно, непосредственная задача парламента – законотворческий процесс – был направлен на то, чтобы создать все условия для достойной и комфортной жизни наших земляков на родной земле, – сказал Сергей Брилка.

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