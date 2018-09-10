Сергей Брилка: на муниципальных выборах в Приангарье «Единая Россия» получила 80% голосов

Иркутск, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Параллельно с выборами в Законодательное собрание в Иркутской области 9 сентября проходил ряд муниципальных выборов. Из 921 замещенной должности 742 или 80,6% заняли кандидаты от «Единой России», сообщил 11 сентября на пресс-конференции секретарь ИРО ВПП ЕР Сергей Брилка.

Напомним, в единый день голосования избирались главы поселений, депутаты дум районов и поселений, мэр Куйтунского района.

– Самовыдвиженцы на этих выборах получили 9,8% всех голосов, 4,2% – у КПРФ, 3,6 – у ЛДПР, 1,5 – у «Справедливой России», – отметил Сергей Брилка.

К примеру, единоросс Алексей Мари стал мэром Куйтунского района. Кроме того, на выборах в думы городских округов и муниципальных районов из 61 мандата 31 получила «Единая Россия», 10 – «Справедливая Россия», шесть – КПРФ, пять – ЛДПР, еще семь – у самовыдвиженцев.

По главам сельских поселений было замещено 62 мандата, из них 40 у ЕР, 17 у самовыдвиженцев, два у ЛДПР и по одному у коммунистов и эсеров.

Подавляющее большинство получили единороссы на выборах депутатов дум сельских поселений, отметил Сергей Брилка. Там из 797 мандатов самовыдвиженцы получили 60, коммунисты – 32, либералы – 26, эсеры – три, все остальные достались «Единой России».