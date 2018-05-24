Сергей Брилка: наказы избирателей из северных и отдаленных территорий требуют повышенного внимания

Иркутская область, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области в рамках парламентского контроля следят за ходом выполнения работ по строительству и капитальному ремонту социальных объектов, входящих в перечень наказов избирателей.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, спикер ЗС Сергей Брилка подчеркнул, что несмотря на то, что полномочия депутатов этого созыва закончатся в сентябре, работа по исполнению наказов будет продолжена и в последующие годы, так как средства на выполнение работ уже предусмотрены в бюджете области на трехлетний период.

«Сейчас особое значение придается выполнению наказов в северных и отдаленных территориях, где нет подрядчиков, сложная логистика доставки грузов и высокие транспортные расходы. А значит, такие территории требуют повышенного внимания и контроля. Люди поставили перед нами задачи, и они должны быть выполнены», – отметил Сергей Брилка.

Одной из таких задач является строительство средней общеобразовательной школы в поселке Мамакан Бодайбинского района на 275 учащихся, которое должно начаться в этом году. В 2018 году из бюджета Иркутской области на это выделяется 30 млн рублей, на 2019 год заложено 360 млн рублей.

В мае в территории побывал депутат Законодательного собрания, избранный от северных территорий, Николай Труфанов. Из-за отдаленности поселка, рассказал депутат, есть проблемы с подрядчиками, и сейчас мэр ведет переговоры со строительными компаниями. Парламентарий отметил, что вопрос о строительстве новой школы является приоритетным – предыдущее здание сгорело в 2008 году, и с тех пор школьники поселка занимаются в нескольких приспособленных помещениях.

В перечне наказов избирателей находится еще несколько социально значимых объектов, расположенных в северных районах Иркутской области, финансирование на строительство которых по инициативе депутатов предусмотрено в областном бюджете 2018 года и на период 2019-2020 годов. Среди них школа в селе Тутура Жигаловского района, дом культуры в селе Преображенка Катангского района и ФАП в селе Верхоленск Качугского района.