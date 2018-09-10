Сергей Брилка – об итогах голосования в Приангарье 9 сентября

Иркутск, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» по итогам выборов в Законодательное собрание Иркутской области получила 17 мандатов – на один меньше, чем КПРФ, всего же в облпарламент войдут пять партий. Впрочем, в ЕР «трагедии в этом не видят», заявил на пресс-конференции 11 сентября ИРО ВПП «Единая Россия», спикер ЗС второго созыва Сергей Брилка.

Напомним, пока что предварительные итоги выборов в Заксобрание выглядят следующим образом: 18 мандатов у КПРФ (по девять одномандатных и по партсписку), 17 у «Единой России» (девять одномандатных и восемь по партсписку), четыре у ЛДПР (партсписок), по три у «Справедливой России» (одно место по одномандатному округу и два по партсписку) и «Гражданской платформы» (три победы в одномандатных округах).

По одномандатным округам лидируют единороссы Нина Чекотова (округ №1), Антон Красноштанов (округ №3), Тимур Сагдеев (округ №12), Виктор Побойкин (округ №15), Наталья Дикусарова (округ №18), Магомед Курбайлов (округ №19), Виталий Перетолчин (округ №20), Николай Труфанов (округ №21) и Кузьма Алдаров (округ №22).

По партийным спискам в облпарламент, как рассказал Сергей Брилка, проходят Александр Ведерников (округ №15), Виктор Шпаков (округ №18), Артем Лобков (округ №20), Ирина Синцова (округ №21), Александр Якубовский (округ №22). Кроме того, по общеобластному списку в ЗС проходят Сергей Брилка, Сергей Сокол и Александр Вепрев.

Комментируя итоги выборов в областной парламент, он заявил, что не стал бы однозначно утверждать, будто главной причиной проигрыша единороссов коммунистам стала пенсионная реформа.

– У нас избиратели – умные люди, выбирали они по велению сердца. Опять же, трагедии никакой в результатах я не вижу, мы тут не плачем, тем более, в муниципальных выборах за нас проголосовали более 80% избирателей, – подчеркнул секретарь реготделения ЕР. – Да, это редкий для Иркутской области случай, когда в Заксобрание входят пять партий и ни у кого нет большинства. Но это неплохо, будем взаимодействовать. Идет работа, фракции будут образовывать коалиции, это естественный процесс.

К слову, напомним, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, говоря об итогах выборов в Законодательное собрание Иркутской области, заявил, что партия готова работать со всеми конструктивными политическими силами. При этом, по его словам, в Иркутской области уже фиксировали обращения к ЕР от других победителей с предложениями о взаимодействии и о создании коалиции. Как отметил Сергей Брилка, это не совсем так:

– Мы сами проявляем инициативу, и некоторые положительные результаты уже есть. Будем находить общий язык.

Еще с одним высказыванием Андрея Турчака – о том, что «в Иркутской области, которую возглавляет губернатор-коммунист Сергей Левченко, партия столкнулась с мощным и открытым противодействием со стороны администрации региона», – Сергей Брилка согласился.

– Я вам прямо могу сказать, что речь идет о корректировке бюджета Иркутской области, которая не случилась в июне этого года. Я тогда обращался к губернатору от имени более чем 30 муниципальных образований, которые латали дыры в своих бюджетах, но результата это не принесло, – заявил секретарь реготделения ЕР.

Подводя итоги, он поблагодарил всех избирателей, которые 9 сентября пришли и выразили свою гражданскую позицию.