Сергей Брилка - об итогах праймериз "Единой России" в Иркутской области: надежды, жалобы и прочие подробности

Иркутская область, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Как известно, самая жесткая конкуренция – внутривидовая, в политике в том числе. В ИРО «Единой России» рассмотрели жалобы, поступившие в ходе праймериз. Одна из них направлена в Центральный исполком партии (по ситуации на округе №19), остальные отклонены. Напомним, предварительное голосование правящая партия провела 3 июня в рамках подготовки к выборам в Законодательное собрание Иркутской области. Предполагается, что победители праймериз (по два человека на округ, набравшие наибольшее количество голосов) будут выдвинуты кандидатами от ЕР (первый в паре – по одномандатному округу, второй – по партсписку). Пары лидеров определились по всем 22-м избирательным округам (со списком можно ознакомиться по ссылке, - прим.ред.), однако, в двух ситуация спорная. Пока уточняются результаты по округу №22 (УОБО), где молодой политик, депутат гордумы Иркутска Александр Якубовский обошел опытного и авторитетного в Усть-Ордынском Бурятском округе депутата, вице-спикера ЗС Кузьму Алдарова. «Там очень мощное электронное голосование, и произошел какой-то сбой. Сейчас мы уточняем все по этому поводу. По очному голосованию там вопросов нет – все нормально, протоколы подписаны», - пояснил секретарь ИРО ЕР Сергей Брилка. Ситуация на округе №19 связана с публикацией газетных материалов, в которых один из участников праймериз (речь идет о депутате ЗС Борисе Алексееве) усмотрел компромат на себя и дискредитацию партии. «Мы не пришли к единому мнению по поводу этих материалов и решили обратиться в ЦИК, чтобы они нам разъяснили, противоречит Уставу партии эта газета или нет», - сообщил Сергей Брилка. Лидер иркутских единороссов рассчитывает, что уже сегодня будет дан ответ на этот запрос и по этому округу решение примут окончательно. Была жалоба по ситуации в Братске, где на одном из округов в разгар главного дня праймериз развалилась кабинка для голосования. Один из участников праймериз пожаловался, что таким образом нарушено таинство процедуры голосования. Однако, жалобу отклонили, поскольку всем желающим проголосовать была предоставлена возможность сделать это за отдаленно стоящим столом. Еще были жалобы на якобы подвозы. «Мы отклонили и их, потому что нужно же понимать, что на всю область мы открыли всего 350 участков, охватывающих огромные территории. На некоторые участки из населенных пунктов иначе как автотранспортом не доберешься. Вполне естественно, что люди из поселков на участки приезжали централизованно. И это не является нарушением процедуры предварительного голосования», - подчеркнул Сергей Брилка. Несколько жалоб было по поводу подкупов, однако, ни одного подтверждающего факта не было предоставлено. Общеобластной партийный список ИРО ЕР будет определяться на политсовете регионального отделения партии 7 июня, а утверждаться – на партийной конференции, после одобрения Центральным исполкомом ЕР. Чтобы войти в общеобластной список, кандидат должен показать на праймериз хороший уровень поддержки – набрать от 50 до 52% голосов, пояснил Сергей Брилка. Секретарь ИРО ЕР сообщил также, что единороссы рассчитывают по итогам выборов 9 сентября получить квалифицированное большинство в Законодательном собрании Иркутской области. По прогнозу Сергея Брилки, областной парламент нового созыва обновится примерно на 30%. - Уверен, что в Законодательное собрание должны приходить люди подготовленные. И я убежден, что большинство действующих депутатов ЗС на выборах в сентябре подтвердят свой статус и войдут в новый созыв. За пять лет нами многое сделано – мы на 80% реализовали нашу большую программу – наказы избирателей. Приняли много серьезных решений, разрешающих застарелые проблемы. Например, решение о закупе около 200 машин «скорой помощи», - напомнил спикер ЗС. Решение, возглавит ли общеобластной партийный список Сергей Брилка, будет принимать Центральный исполнительный комитет «Единой России». - Но и по одномандатному округу пойти для меня – заманчиво. Я не против размяться, хотя округ, безусловно, сложный – это Усолье-Сибирское, полтора созыва там не было представителя «Единой России». Мне это интересно. Завершается шестилетний цикл моей работы секретарем регионального отделения партии. У нас есть результаты и есть чем отчитаться. Эта шестилетка (кроме проигрыша на выборах губернатора 2015 года) самая эффективная для ИРО ЕР – я имею в виду выборы всех уровней власти, - подчеркнул секретарь ИРО ЕР. Напомним, для участия в праймериз ИРО ЕР было подано 196 заявок, 166 дошли до голосования. 30 человек отсеялись по разным причинам – кого-то не допустили из-за неучастия их в дебатах, кто-то снялся сам. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... выборы

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