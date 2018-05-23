ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Политика
24.05.2018

Сергей Брилка обсудил ход праймериз «Единой России» с коллегами из других регионов

Иркутская область, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Ход подготовки к предварительному голосованию в различных территориях России, где 9 сентября 2018 года пройдут выборы представительных органов власти, обсудил со своими коллегами – руководителями региональных отделений «Единой России» председатель ЗС Иркутской области, секретарь ИРО ВПП «Единая Россия» Сергей Брилка. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

Спикер отметил, что в 20-й единый день голосования будут переизбираться региональные парламенты 2013-го года избрания, в том числе у ближайших соседей – состоятся выборы нового состава Народного хурала республики Бурятия, Государственного Совета Собрания (Ил Тумэн) республики Саха (Якутия), Законодательного собрания Забайкальского края. Также выборы пройдут в Башкортостане, Калмыкии, Хакасии, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Кемеровской, Ростовской, Смоленской, Ульяновской, Ярославской областях, а также в Ненецком автономном округе.

– К примеру, в Якутии – единственном пока субъекте Российской Федерации – праймериз состоялся еще 15 апреля из-за больших расстояний и в силу климатических особенностей. По просьбе местного отделения в партии пошли навстречу и разрешили провести процесс немного раньше, – рассказал Сергей Брилка.

По словам спикера, в разговоре с коллегами отмечалась важность четкой организации праймериз и максимальной открытости процесса предварительного голосования для населения.

– Внутрипартийный конкурс на праймериз в Иркутской области по выборам депутатов Законодательного собрания – 8,9 человек на место. В соседней Бурятии 7 человек на место. Высокий уровень конкуренции отмечают и коллеги из других регионов», – подчеркнул Сергей Брилка.

Спикер напомнил, что непосредственно голосование в рамках праймериз состоится в Иркутской области 3 июня, а итоги будут подведены 5 июня.

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Подготовка к президентским выборам в Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске