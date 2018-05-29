Сергей Брилка отметил значение совместной работы и активности горожан в развитии Усолья-Сибирского

Усолье-Сибирское, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка присутствовал на отчете мэра Усолья-Сибирского Максима Торопкина за 2017 год, с которым тот выступил 29 мая перед горожанами и коллегами из других территорий. Как сообщает пресс-служба ЗС, в своем отчете мэр озвучил основные параметры социально-экономического развития города Усолья-Сибирского за прошлый год, рассказал о проблемах и достижениях, обозначил стоящие перед властью и муниципальным сообществом задачи на текущий год. Комментируя выступление мэра, Сергей Брилка отметил, что депутаты ЗС всегда с особым вниманием относятся ко всем событиям, происходящим в жизни города: как к позитивным, так и к проблемным. Вместе с администрацией и думой Усолья-Сибирского решались разные непростые социальные, экономические и политические вопросы, определялись пути развития муниципалитета, в рамках парламентского контроля депутаты посещали строительные площадки и социальные объекты. В прошлом году, отметил спикер, были завершены многие крупномасштабные проекты, в частности, капитальный ремонт филиала Иркутской областной клинической туберкулезной больницы. Совместными усилиями удалось сохранить усольский роддом и также приступить к его капитальному ремонту. По требованию депутатов в декабре прошлого года принято решение о разработке нового проекта демеркуризации цеха ртутного электролиза на территории бывшего «Усольехимпрома», и в бюджете на эти цели уже предусмотрено 30 млн рублей. Также, отметил Сергей Брилка, совсем недавно после масштабной реконструкции открылся спортивный комплекс «Химик». При мартовской корректировке из областного бюджета выделены средства на реконструкцию детского сада № 28 на 215 мест, включая ясельные группы. По просьбе мэра города сформирована рабочая группа по строительству нового водозабора на реке Белая, в которую вошли и депутаты областного парламента. – Благодаря трудолюбию и энергии жителей сегодня Усолье-Сибирское занимает достойное место среди городов Приангарья, имеет свои традиции и заслуженную славу, и, несмотря на имеющиеся трудности, продолжает укреплять экономику родного региона и всей страны, – подчеркнул председатель ЗС. Говоря о задачах, стоящих перед городской властью в ближайшие годы, Сергей Брилка напомнил, что Усолье первым среди моногородов Иркутской области получило статус ТОСЭР. А это значит, что при наличии продуманной стратегии развития здесь могут быть реализованы крупные инвестиционные проекты и созданы новые рабочие места. В 2018 году, по словам Сергея Брилки, совместно предстоит работать над реализацией не менее амбициозных и значимых планов по ремонту школ и детских садов, реконструкции помещений Дворца культуры, развитию инфраструктуры и благоустройству города. – В последнем вопросе мы очень рассчитываем на активность и инициативу граждан. Отрадно, что население Усолья-Сибирского всегда охотно и массово откликается на участие в жизни города, – заметил парламентарий. Так, в прошлом году, добавил он, по инициативе жителей в рамках партийного проекта «Парки малых городов» начато капитальное благоустройство Верхнего парка, в котором планируется обустроить единственный во всем Приангарье профессиональный тренировочный комплекс «Туристический стадион». К существующим тренажерам добавятся новые, больше станут и детские игровые городки. Обновится футбольное поле, для усольских спортсменов будет возможность в любое время года позаниматься на площадке воркаут. Активная работа по благоустройству ведется усольчанами и в рамках проекта «Народные инициативы» – в 2018 году на эти мероприятия для Усолья-Сибирского заложено финансирование более 11 млн рублей. «Мы благодарны администрации города Усолье-Сибирское за высокий уровень организации совместных мероприятий и за плодотворную работу по самым разным направлениям деятельности. А всем усольчанам хочется сегодня сказать большое спасибо за добросовестный труд, за любовь к своей малой родине, за тот вклад, который вы вносите в развитие города. Уверен, что впереди у славного Усолья-Сибирского, у его жителей – много интересной и важной работы, новых свершений и побед», – подытожил Сергей Брилка. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... заксобрание

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