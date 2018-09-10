Сергей Брилка по итогам августа стал лидером медиарейтинга глав региональных законодательных органов

Иркутская область, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка сохранил первое место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ по итогам августа 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

На втором месте в рейтинге спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, на третьем – спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов. При этом Сергей Брилка является единственным представителем Сибирского федерального округа в ТОП-10 рейтинга.

По данным системы «Медиалогия» СМИ в августе сообщали о следующих основных событиях с участием Сергея Брилки: председатель Законодательного Собрания Иркутской области принял участие в работе Совета законодателей Сибирского федерального округа, который прошел в Иркутске.

В частности, законодатели обсудили ход реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, Сергей Брилка прокомментировал обращение Владимира Путина по пенсионной реформе, отметив, что недавно был принят закон «О ветеранах труда Иркутской области», дающий право на льготы жителям региона, наделенным этим статусом.

Также областным законодательством предусмотрены ежегодные социальные выплаты по различным основаниям для людей старшего возраста и пенсионеров. Помимо этого, Сергей Брилка принял участие в педагогических конференциях города Тулуна и Тулунского района, а также посетил ряд соцобъектов в рамках парламентского контроля.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 46 200 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.