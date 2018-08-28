Сергей Брилка подчеркнул важность запрета на ядерные испытания

Иркутская область, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Международный день действий против ядерных испытаний утверждён в декабре 2009 года Генеральной ассамблеей ООН. Подчеркивая важность запрета, председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка напомнил, что однажды, ядерные испытания уже поставили мир на грань глобальной катастрофы планетарного масштаба, сообщает пресс-служба регпарламента.

­– Крайне важно в погоне за сиюминутными выгодами, доказательством своего превосходства, не упустить из вида главное – все мы граждане планеты Земля, живем в одном доме. Ядерное оружие сделало этот дом маленьким и хрупким. Только общими усилиями, мы сможем уберечь его от катастрофы, – сказал спикер.

С предложением принятия этой резолюции, имеющей большое число авторов и соавторов, выступила республика Казахстан. Датой был выбран день подписания указа о закрытии Семипалатинского ядерного полигона 29 августа 1991 года. Полигон был создан в 1949 году специально для проведения испытаний первого советского ядерного устройства. Он стал вторым крупнейшим ядерным полигоном на Земле и четвертым ядерным арсеналом в мире. За эти годы здесь было произведено 468 ядерных испытаний, суммарная мощность в 2,5 тысячи раз превысила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Радиоактивные облака и газовая фракция подземных взрывов стали причиной загрязнения всей восточной части Казахстана. Пострадавшими от испытаний на полигоне официально признаны около 1,3 миллиона человек. Именно под Семипалатинском по-прежнему высокая смертность, критический уровень онкологических заболеваний, многие дети рождаются с патологиями, продолжительность жизни не превышает 40-50 лет.

Международный договор о нераспространении ядерного оружия был открыт для подписания и ратификации в 1996 году. В мае 2010 года все государства участники Договора обязались взаимодействовать с тем, чтобы стремиться к безопасности в мире, свободном от ядерного оружия, и охарактеризовали установление запрета на ядерные испытания как «жизненно важную задачу».

Дата призвана активизировать усилия государств мира, межправительственных и неправительственных организаций в деле прекращения ядерных испытаний. По убеждению инициаторов, это необходимое условие для создания безопасного мира.