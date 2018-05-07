Сергей Брилка поучаствует в инаугурации президента Владимира Путина

Москва, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка 7 мая примет участие в церемонии вступления в должность главы России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

На церемонии будут присутствовать члены правительства страны, депутаты Государственной Думы и Совета Федерации, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус, представители регионов России, общественные деятели.

Также в этом году на инаугурацию приглашены волонтеры и активисты, которые были задействованы в избирательной кампании президента РФ.

Напомним, ранее Телеинформу в пресс-службе регправительства сообщили, что на инаугурации президента будет прусутствовать и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента Российской Федерации начнётся в 17.00 по иркутскому времени. Она будет проходить в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

Напомним, президентские выборы в России прошли 18 марта 2018 года. Владимир Путин получил 76,69% голосов избирателей при явке 67,5%.