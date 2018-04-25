Сергей Брилка предложил проводить съезды муниципальных депутатов Иркутской области раз в три года

Иркутск, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Проводить съезд депутатов муниципальных дум и Законодательного собрания Иркутской области раз в три года – с такой инициативой выступил председатель ЗС Приангарья Сергей Брилка на пленарном заседании 25 апреля.

Напомним, 24-25 апреля в Иркутске, после одиннадцатилетнего перерыва, прошел съезд депутатов представительных органов власти региона – третий по счету.

По мнению спикера ЗС, такая постоянно действующая площадка необходима, в том числе, для повышения уровня компетентности власти в регионе.

- В системе управления всех уровней, в органах местного самоуправления должны быть люди, которые душой болеют за свое дело, за своих избирателей, люди, которые заинтересованы в росте своей эффективности и нацелены на получение конкретных результатов, - подчеркнул Сергей Брилка, говоря о важности подготовки кадрового состава для властных структур.

В этой связи Заксобрание для муниципальных органов власти постоянно проводит выездные семинары, тематические стажировки, видеоконференции, «парламентскую школу» и т.д. На сайте ЗС для муниципальных депутатов существует рубрика «заочные консультации для депутатов».

- Повестки мероприятий формируются с учетом пожеланий глав муниципалитетов и депутатов МО. Активное участие в этой работе принимает Ассоциация муниципальных образований Иркутской области, - сообщил спикер ЗС.

В рамках парламентского контроля ЗС ведет постоянный мониторинг исполнения поручений депутатского корпуса. Ежеквартально в облпарламенте проводятся заседания постоянно действующего Совета законодателей Иркутской области. Ежегодно проходит областной конкурс на лучшую организацию работы представительного органа власти в МО. Ежеквартально на сессиях ЗС проводится Муниципальный час, где вместе с мэрами рассматриваются актуальные для муниципалитетов вопросы.

Сергее Брилка отметил также, что для подготовки кадрового резерва в регионе создаются центры профессиональных компетенций. Некоторые из них ориентированы на молодежь и подготовку кадрового управленческого резерва из числа этих по-хорошему амбициозных молодых людей.

- В ближайшее время мы должны организовать такой постоянно действующий центр профессиональных компетенций, в котором руководители муниципалитетов и сотрудники администраций смогут получать соответствующее дополнительное образование. Также представляется целесообразным более активное вовлечение населения в решение вопросов местного значения. Нужны такие инструменты общественного контроля, как общественные палаты, советы при МО – по аналогии с общественным советом при Заксобрании, - сообщил Сергей Брилка.