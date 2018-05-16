Сергей Брилка: проблемы малых сельских поселений Иркутской области требуют системного решения

Иркутская область, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Проблемы малых сельских поселений Иркутской области требуют системного решения и в дальнейшем на региональном уровне необходимо разработать комплекс мер по оказанию помощи таким населенным пунктам либо по их расселению.

По информации пресс-службы областного парламента, об этом заявил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, комментируя принятие на 62-й сессии областного парламента законов, касающихся мер дополнительной социальной поддержки поселка Маракан Бодайбинского района и села Чуя Мамско-Чуйского района. Напомним, законы предписывают выделение бюджетных средств на расселение данных населенных пунктов, дальнейшее развитие которых признано бесперспективным. В Чуе проживает 29 человек, в Маракане – 293 жителя.

«Когда началась работа над данными законопроектами, к нам стали поступать аналогичные обращения из других территорий. И это подчеркивает масштаб проблемы. В удаленных и малонаселенных деревнях и селах значительные проблемы с наличием объектов социальной сферы, с доступностью медицинской помощи. И оставлять эти проблемы без внимания нельзя», – сказал Сергей Брилка.

Спикер также отметил, что помимо инфраструктурных проблем в таких малых населенных пунктах сохраняется высокий уровень безработицы. «Наибольшее количество безработных, проживающих в сельской местности, приходится на молодежь в возрасте от 20 до 29 лет – почти 30% молодых людей не могут трудоустроиться. Высок и в целом уровень безработицы среди сельчан активного трудоспособного возраста – официально таковым числиться каждый пятый житель. В малых населенных пунктах, где нет даже объектов социальной сферы, а, следовательно, и рабочих мест для бюджетников, безработица значительно выше средних показателей», – акцентировал Сергей Брилка.

По словам спикера, в регионе есть сельские поселения, которые активно развиваются – преимущественно они приближены к крупным городам области. За счет этих населенных пунктов во многом удерживается и прирастает общая численность сельского населения в Приангарье – начиная с 2012 года, наблюдается положительная тенденция роста численности населения, проживающего в сельской местности, незначительно увеличилась и доля сельского населения в общей численности населения региона.

«Из малых сельских населенных пунктов наблюдается отток населения – причем зачастую мы имеем дело со скрытой миграцией. Не меняя место регистрации, люди уезжают работать на вахты, в другие территории, и в свои поселки уже не возвращаются», – сказал Сергей Брилка. В связи с этим, решение дальнейшей судьбы таких сельских поселений – стратегический вопрос для Приангарья. Всего в регионе около 140 подобных населенных пунктов, где проживает более 30 тысяч человек.