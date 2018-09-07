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09.09.2018

Сергей Брилка проголосовал на выборах в Заксобрание Иркутской области

Иркутск, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Сергей Брилка принял участие в голосовании 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Сергей Брилка проголосовал по месту прописки, на участке в школе №15. Секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» считает, что жителям региона необходимо выполнить свой гражданский долг и принять активное участие в едином дне голосования.

– Посмотрите на биографию кандидата, хорошо подумайте, прежде чем голосовать только от вас зависит, каким будет Законодательное собрание третьего созыва. В парламент должны прийти люди достойные, образованные, энергичные, способные обеспечить поступательное, стабильное развитие региона, – отметил Сергей Брилка.

Напомним, 9 сентября, в единый день голосования, проходят выборы депутатов областного парламента. В 8.00 открылись 1 тысяча 894 избирательных участка, которые будут работать до 20.00.

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Выборы в Заксобрание Иркутской области

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