Сергей Брилка прокомментировал заявление Владимира Путина по пенсионной реформе

Иркутская область, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Президент России Владимир Путин 29 августа озвучил своё решение по пенсионной реформе. Он внёс предложение понизить возрастной порог выхода трудящихся на отдых. Председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Брилка прокомментировал выступление главы государства, сообщает пресс-служба регионального парламента. Спикер отметил, что предложения, озвученные президентом, стали результатом многочисленных обсуждений пенсионной реформы с широкой общественностью. Глава государства напрямую обратился к жителям страны, подробно обозначив все аспекты изменений и заострив внимание на целом перечне мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. – Для Иркутской области имеет большое значение сохранение льгот по выходу на пенсию для представителей таких профессий как шахтёры, работники горячих цехов и химических производств. Эти категории населения достаточно широко представлены в регионе с учетом масштабного развития промышленного производства в Приангарье. Действующие сегодня условия назначения пенсий сохранятся для эвенков и тофаларов, проживающих на севере Иркутской области, как коренных и малочисленных народов, – сказал Сергей Брилка. Он также отметил, что в обращении глава государства подчеркнул важность сохранения права досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей – таковых в Приангарье на сегодня около 30 тысяч. Деятельность Законодательного собрания региона была и остается направленной на поддержку материнства и детства. Депутатами был принят ряд законов для повышения качества жизни многодетных семей, в том числе, закон о продлении действия регионального материнского капитала до 2021 года. Предусмотрены льготы и для жителей села. Президент предложил уже с 2019 года начать выплату 25-процентной надбавки к страховой пенсии для неработающих пенсионеров на селе. В Иркутской области почти 20% населения проживают именно в сельской местности. – Особенно важно, что президент поддержал инициативу сохранить все действующие региональные льготы для людей старшего поколения. При этом региональные льготы и другие меры социальной поддержки для пенсионеров должны назначаться человеку в том же возрасте как и сегодня: для женщин – с 55 лет, и для мужчин – с 60 лет. В частности, в Иркутской области речь идет о льготном проезде на пригородном и городском общественном транспорте, ежемесячной прибавке к пенсии из областного бюджета, льготных ставках по отдельным налогам и других льготах, – сказал Сергей Брилка. Спикер напомнил, что уже сегодня в Иркутской области вводятся дополнительные меры поддержки пенсионеров, людей, честно и добросовестно трудившихся на благо региона. В июне 2018 года областным парламентом был принят закон «О ветеранах труда Иркутской области», дающий право на целый перечень региональных льгот жителям Приангарья, наделенным этим статусом. Кроме того, принят областной закон «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов». Также областным законодательством предусмотрены ежегодные социальные выплаты для людей старшего возраста и пенсионеров по отдельным основаниям. – Принимая эти законы, мы провели оценку состояния регионального бюджета, убедились в достаточности необходимого финансирования. Соответственно, сохранение этих и других региональных льгот уже просчитано на перспективу, – прокомментировал председатель Заксобрания. Для решения поставленной президентом задачи по сохранению региональных льгот, необходимо подготовить поправки в областное законодательство и принять их в ближайшее время. Также нужно проработать вопрос корректировки государственной программы Иркутской области «Труд и занятость», исходя из обозначенной президентом задачи – создать условия для переобучения и повышения квалификации людьми старшего возраста. Возможно, изменений потребуют и другие государственные программы Иркутской области, безусловно, региональное законодательство нужно будет приводить в соответствие с федеральным. В этих вопросах «пробуксовки» быть не должно, так как от этого зависит качество жизни населения нашего региона и всей страны, заключил Сергей Брилка. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... взгляд из иркутска

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