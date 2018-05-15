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16.05.2018

Сергей Брилка рассмотрел обращения иркутян в регприемной «Единой России»

Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь иркутского реготделения «Единой России», спикер регионального парламента Сергей Брилка 15 мая рассмотрел обращения иркутян в регприемной партии. Вопросы касались самых разных сфер - от поддержки детского спорта и издания книг до решения спорных проблем садоводов, управляющих компаний и жителей ветхих домов.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, положительно были решены первые два вопроса – о поддержке спортклуба и издании четвертого тома книги о Евгении Евтушенко.

Из Черемхово приехала на прием к спикеру ЗС председатель думы Михайловского муниципального образования Оксана Блашкевич – руководитель клуба самбо «Бригантина». Она рассказала, что  в этой спортивной организации занимаются 90 ребятишек, большинство из которых воспитываются в неполных и малообеспеченных семьях. Ребята успешно выступают на соревнованиях областного уровня, единственная проблема в том, что им нужна единая форма для участия в соревнованиях, приобретение которой для родителей непосильно.

– На эту проблему необходимо смотреть глубже, и мы с коллегами неоднократно обсуждали пути решения проблем  спортивных организаций в муниципалитетах, – отметил Сергей Брилка. – Этим клубам и секциям нужна региональная поддержка, а значит надо искать возможности оформлениях их в качестве филиалов областных спортшкол. Клубу «Бригантина» мы поможем, форма у ребят будет. Но и обязательно продолжим решать вопрос дальнейшего развития спортивных организаций области. Так у нас уже в стадии завершения находится строительство спортзала для областной школы дзюдо. После недавней поездки в Усть-Кут мы рассматриваем возможности помощи еще одному спортклубу, воспитавшему 41 мастера спорта, двух чемпионов мира. Сейчас ребята занимаются в подвальном помещении и им тоже будем помогать. К слову сказать, недавно президент России Владимир Путин предложил к реализации проект «Самбо – в школу», партия поддерживает эту инициативу, и будет активно содействовать в ее продвижении.

Фото предоставлено пресс-службой ИРО ВПП ЕР

Известный иркутский журналист Виталий Комин готовит к изданию уже четвертый том книги памяти Евгения Евтушенко «По ступеням лет». Он пришел на прием к Сергею Брилке за финансовой помощью на издание нового тома, рассказал, что учился вместе с Александром Вампиловым, увлекался литературой и творчеством, взрослел в атмосфере оттепели 60-х годов прошлого века. Услышав однажды стихи Евгения Евтушенко, Виталий Васильевич стал его верным поклонником на всю жизнь, а сегодня является летописцем  жизни и творчества своего великого земляка. Сергей Брилка идею издания многотомника поддержал и заверил  в партийной поддержке проекта.

С жалобой на руководство  центрального рынка пришли на прием иркутянки-пенсионерки. Несколько лет они имели возможность торговать продукцией со своего огорода на специально отведенных прежним руководством рынка «социальных местах». Им предоставлялись прилавки, зонты, висели информационные плакаты. Но с приходом нового руководства пенсионеры-садоводы почувствовали себя обделенными. У них забрали специальные удостоверения, выгнали с привычных мест за территорию здания рынка. Сергей Брилка намерен лично ознакомиться с этой проблемой.

Еще несколько конфликтных ситуаций рассмотрел секретарь реготделения ЕР в ходе приема. Ветераны иркутского микрорайона Байкальский оказались в непростой ситуации при регистрации своей ветеранской ячейки. Житель дома, признанного аварийным и непригодным для проживания считает, что комиссия приняла необоснованное решение о признании дома аварийным, что, по его мнению, является нарушением конституционных прав граждан.

Всего Сергей Брилка рассмотрел обращения 10 человек. Часть из них взяты в работу, по ним будут подготовлены запросы и проведены мероприятия, направленные на решение проблем граждан.

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