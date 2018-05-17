Сергей Брилка в Усолье поучаствовал в дебатах по вопросам качества жизни

Усолье-Сибирское, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь реготделения партии «Единая Россия», председатель ЗС Иркутской области Сергей Брилка 17 мая на внутрипартийной дискуссии в Усолье-Сибирском представил свою точку зрения на развитие инфраструктуры территории, благоустройство дворов и общественных пространств.

Участники дебат-площадки, которая прошла в городском Дворце культуры «Мир», обсуждали тему «Качество жизни: благоустройство дворов и общественных пространств, ЖКХ, инфраструктура округа». Послушать выступления пришли около 300 человек, среди них – группы поддержки кандидатов, которые могли задавать вопросы оппонентам своего кандидата.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, больше всего вопросов досталось Сергею Брилке. Спрашивали о жилье для инвалидов и детей-сирот, а также о том, почему сейчас мало летних детских лагерей и почему спортсмены, достигшие серьезных результатов, ездят на соревнования за свой счет.

Вопросы друг другу могли задавать и участники дискуссии. Свой вопрос Сергей Брилка адресовал участнику партпроекта «ПолитСтартап» Степану Франтенко, наставником которого он является: «С чего начнете, если станете депутатом Законодательного собрания?» Степан Франтенко, имеющий образование в сфере экономики, ответил, что с анализа работы депутатского корпуса второго созыва.

В своем заключительном слове Сергей Брилка сказал, что его жизнь, так или иначе, связана с Усольем-Сибирским.

– Когда я стал депутатом Законодательного собрания, возникла проблема. Не оказалось депутата от партии «Единая Россия» в областном парламенте, представляющего этот округ. Мы договорились с партийцами, что город и Усольский район буду курировать я. Сегодня могу сказать, что многое из задуманного, те планы, которые рождались по инициативе мэров и депутатов дум муниципальных образований, входящих в этот округ, реализуются достойно, – отметил Сергей Брилка.

Следить за дебатами в режиме реального времени можно на сайте предварительного голосования .

Напомним, участие в дебатах – одно из обязательных условий процедуры предварительного голосования. Каждый кандидат обязан участвовать в дебатах – не менее двух раз, все они будут транслироваться в интернете в режиме онлайн. Как отметил лидер партии Дмитрий Медведев, только те, кто получит реальную поддержку людей, станут кандидатами «Единой России». В Иркутской области дебаты стартовали 15 мая и будут проходить на 67 площадках. С 21 по 25 мая будут работать 10 дополнительных – в региональном исполкоме.