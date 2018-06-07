Сергей Брилка: Законодательным собранием Иркутской области второго созыва уже принято свыше 700 законов

Иркутская область, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Законодательным собранием Приангарья за период работы, с сентября 2013 года по март 2018 года, было принято в окончательном чтении 707 законов. Об этом рассказал председатель регионального парламента Сергей Брилка, комментируя предварительные итоги работы ЗС второго созыва.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, спикер отметил, что окончательные итоги будут подведены после завершающей созыв сессии летом 2018 года.

Из 707 принятых законов к компетенции комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении относится 249 законов, комитета по собственности и экономической политике – 119 законов, комитет по здравоохранению и социальной защите – 91 закон. По 89 законов рассмотрели и внесли на сессии комитет по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству и комитет по социально-культурному законодательству. К областям правового регулирования комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве относятся 65 из принятых в окончательном чтении законов. Комиссия по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями представила на рассмотрение коллег-депутатов пять законов.

– Ряд важных законопроектов сейчас находится в работе у депутатского корпуса. Один из них – проект закона Иркутской области № ПЗ-307 «О ветеранах труда Иркутской области», инициаторами которого стали депутаты Андрей Лабыгин, Артем Лобков, Дмитрий Ершов и Владимир Новожилов. Этот законопроект уже прошел два чтения и будет вынесен на рассмотрение в третьем окончательном чтении, – сказал Сергей Брилка.