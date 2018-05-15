Сергей Брилка заявился на праймериз «Единой России»

Иркутская область, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка подал документы для участия во внутрипартийном голосовании «Единой России» для последующего выдвижения кандидатом в областной парламент.

Сергей Брилка намерен участвовать в выборах по Усолье-Сибирской региональной группе, сообщается на сайте предварительного голосования.

Также в праймериз «Единой России» намерен участвовать депутат ЗС Дмитрий Ершов, который во второй созыв избирался от ЛДПР. Сейчас он значится как беспартийный. Политик намерен, как и прежде, представлять интересы Ангарска и выдвигаться по Ангарской № 2 региональной группе.

Напомним, 15 мая документы на праймериз подал бывший вице-губернатор Иркутской области Сергей Сокол. Он намерен баллотироваться по Иркутской региональной группе №3. Информация о намерении ставленника «Ростеха» (Сергей Сокол является советником гендиректора корпорации – прим. ред.) баллотироваться в областной парламент по списку «Единой России» стала сюрпризом – для кого-то неприятным, для кого-то – забавным, поскольку смешала все карты по раскладу сил на этих выборах. Политнаблюдатели уже поделились с Телеинформом своими соображениями на этот счёт.

Кстати, по некоторым данным, Сергей Сокол может занять место сенатора. Кроме того, высказываются предположения, что после переизбрания депутатом в Совет Федерации может уйти Сергей Брилка.

Напомним, приём документов на праймериз заканчивается 15 мая. Предварительное голосования проведут 3 июня 2018 года, а сами выборы в региональный парламент будут проходить в сентябре 2018 года.