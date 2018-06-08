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08.06.2018

Сергей Левченко находится с рабочим визитом в КНР

Иркутская область, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Сегодня, 8 июня, губернатор Иркутской области Сергей Левченко находится с рабочим визитом в Китайской народной республике в составе российской делегации под руководством президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, глава государства примет участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

В Пекине состоятся переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Будет рассмотрен комплекс вопросов российско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия, в том числе ход реализации совместных проектов в сферах энергетики, транспорта и промышленной кооперации.

Президент проведёт встречи с премьером государственного совета КНР Ли Кэцяном и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, а также с главами государств, участвующих в саммите.

– Иркутская область всецело заинтересована в развитии отношений с регионами стран ШОС, а также реализации пилотных проектов, проводимых ШОС, в части софинансирования крупнейших энергетических и инфраструктурных проектов Прибайкальского региона. В страны-участницы ШОС Иркутская область поставляет алюминий, нефть и нефтепродукты, целлюлозу, лесоматериалы, железорудный концентрат, продукцию химической промышленности. А в наш регион осуществляются поставки промышленного оборудования, автотранспорта, продуктов питания, товаров народного потребления, фармацевтических продуктов, – отметил Сергей Левченко.

СПРАВКА:

  • Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — региональная международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, а с 2015 года в состав ШОС вступили Пакистан и Индия. Статус наблюдателей имеют Белоруссия, Иран, Монголия, Афганистан.

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