|Политика
|08.06.2018
|
Сергей Левченко находится с рабочим визитом в КНР
|
Иркутская область, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Сегодня, 8 июня, губернатор Иркутской области Сергей Левченко находится с рабочим визитом в Китайской народной республике в составе российской делегации под руководством президента РФ Владимира Путина.
Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, глава государства примет участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.
В Пекине состоятся переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Будет рассмотрен комплекс вопросов российско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия, в том числе ход реализации совместных проектов в сферах энергетики, транспорта и промышленной кооперации.
Президент проведёт встречи с премьером государственного совета КНР Ли Кэцяном и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, а также с главами государств, участвующих в саммите.
– Иркутская область всецело заинтересована в развитии отношений с регионами стран ШОС, а также реализации пилотных проектов, проводимых ШОС, в части софинансирования крупнейших энергетических и инфраструктурных проектов Прибайкальского региона. В страны-участницы ШОС Иркутская область поставляет алюминий, нефть и нефтепродукты, целлюлозу, лесоматериалы, железорудный концентрат, продукцию химической промышленности. А в наш регион осуществляются поставки промышленного оборудования, автотранспорта, продуктов питания, товаров народного потребления, фармацевтических продуктов, – отметил Сергей Левченко.
СПРАВКА:
ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram
ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram
Тэги: