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17.08.2018

Сергей Левченко находится в рабочей поездке в Усть-Ордынском Бурятском округе

УОБО, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко находится в рабочей поездке в Усть-Ордынском Бурятском округе.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, глава региона ознакомится с работой сельхозпредприятия ООО «Хадайский», осмотрит площадку под компактную жилищную застройку, созданную в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», а также посетит поля крестьянских (фермерских) хозяйств.

Под руководством Сергея Левченко в поселке Усть-Ордынский состоится выездное заседание государственного комитета по планированию социально-экономического развития Иркутской области.

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