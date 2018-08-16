УОБО, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко находится в рабочей поездке в Усть-Ордынском Бурятском округе.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, глава региона ознакомится с работой сельхозпредприятия ООО «Хадайский», осмотрит площадку под компактную жилищную застройку, созданную в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», а также посетит поля крестьянских (фермерских) хозяйств.

Под руководством Сергея Левченко в поселке Усть-Ордынский состоится выездное заседание государственного комитета по планированию социально-экономического развития Иркутской области.