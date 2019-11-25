Сергей Левченко: надо ускорить рассмотрение законопроектов, переводящих поселки Большой Луг и Балаганск в статус сельских населенных пунктов

Иркутская область, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Необходимо ускорить рассмотрение законопроектов, изменяющих статус поселков Большой Луг и Балаганск с городских на сельские населенные пункты, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Как сообщает пресс-служба главы региона, в октябре этого года он внес в Заксобрание проекты законов, изменяющие статус рабочего поселка Балаганск Балаганского района и рабочего поселка Большой Луг Шелеховского района с городских на сельские населенные пункты. Однако в региональном парламенте еще не рассмотрели проекты. Между тем, губернатор считает, что они должны вступить в силу уже с 1 января 2020 года.

Сообщается, что изменения, предлагаемые главой Приангарья, позволят значительно уменьшить стоимость электроэнергии для жителей – с 1,11 рубля до 77 копеек, сделать 36-часовую рабочую неделю для женщин. Кроме того, медицинским, педагогическим работникам, работникам культуры, лесного хозяйства, которые трудятся в сельской местности, положена надбавка в размере 25% оклада.

Во время проведения публичных слушаний жители высказывали однозначную позицию – изменить статус рабочих поселков на сельские населенные пункты. Представители органов местного самоуправления этих муниципалитетов неоднократно ставили этот вопрос.

По действующему законодательству исключительное право выходить в законодательные органы с такой инициативой принадлежит губернатору Иркутской области. В случае одобрения проектов законов большинством депутатов регионального парламента соответствующие изменения для жителей населенных пунктов наступят с 1 января 2020 года. Вместе с тем, на ноябрьском заседании депутаты Законодательного собрания Иркутской области эти законопроекты не рассмотрели, перенеся эти вопросы на следующую сессию, намеченную на 4 декабря 2019 года.

В регправительстве подчеркивают: если в этом году проекты законов не будут рассмотрены на сессии Законодательного собрания в окончательном чтении, жители Большелугского и Балаганского муниципальных образований не смогут получать сельские льготы с 1 января 2020 года.

Ранее подобные преобразования были проведены в отношении поселков Порт Байкал Слюдянского района и Хужир Ольхонского района, ангарского Мегета, в октябре были приняты изменения по рабочему поселку Усть-Уда Нижнеудинского района.