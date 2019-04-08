Сергей Левченко – о выполнении задач, поставленных в послании губернатора Иркутской области в 2018 году

Иркутская область, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область в 2018 году вошла в число 15 субъектов РФ с положительной динамикой по бюджету. Об этом и других достижениях региона в своем отчете об исполнении поручений, данных по итогам послания в 2018 году, губернатору Сергею Левченко доложил председатель правительства региона Руслан Болотов. Напомним, 10 апреля состоится послание губернатора Иркутской области о положении дел в 2018 году и основных направлениях областной государственной политики на 2019 год. – В рамках ежегодного послания обозначаются главные цели и задачи, которые необходимо решить уже в ближайшем будущем. Они становятся поручениями министерствам и правительству в целом по различным направлениям экономики, социальной политики, сельского хозяйства, строительной сферы, многим другим. Сегодня мы подводим итог исполнения этих поручений, – отметил Сергей Левченко. По словам Руслана Болотова, работа была проведена по всем направлениям. Она продолжается и сегодня, поскольку многие задачи нашли отражение в пятилетнем плане развития, часть из них имеет длительный срок реализации и носит поступательный характер. – Ключевая задача, которая стояла в рамках послания, – это наращивание экономического потенциала и возможностей бюджета. У Иркутской области в этом направлении хорошие показатели, в том числе на уровне Российской Федерации. Мы входим в число 15 субъектов с положительной динамикой по бюджету. Это касается не только доходной части, но и существенной работы с госдолгом, – пояснил председатель правительства. Так, например, была поставлена задача – обеспечить финансирование до 31 января 2019 года 210 мероприятий строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов социально-культурного значения. На эти цели было направлено 9 млрд 489 млн рублей, в том числе более 7 млрд – из областного бюджета. Всего было профинансировано 263 мероприятия. Это школы, детские сады, ФОКи, ФАПы, дома культуры и объекты социального обслуживания. Показатели прошедшего года демонстрируют рост по всем этим направлениям. До 31 июля 2019 года в Приангарье ожидается строительство еще пяти ФАПов с применением BIM-технологий. Контракты по всем объектам уже заключены на общую сумму почти 43 млн рублей. Один новый ФАП разместится в Шелеховском районе, еще четыре – в Иркутском. В сфере образования было реализовано еще одно поручение – с 1 апреля 2019 года Центр развития образования детей объявил набор обучающихся в детский технопарк «Кванториум Байкал», расположенный по улице Сергеева в Иркутске. В помещениях в полном объеме завершены ремонтные работы. Собрана мебель, проведены пусконаладочные работы закупленного высокотехнологичного оборудования (микроскопы, станки, принтеры). Кабинеты подготовлены к учебному процессу. Произведены работы по брендированию и зонированию в кабинетах и холлах. Удалось Иркутской области проработать вопрос увеличения регионального дорожного фонда, в том числе за счет привлечения средств федерального бюджета, а также иных источников. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета на эти цели в 2018 году составили 928,1 млн рублей, в нынешнем же году планируется получить господдержку в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в размере 2 млрд 914,4 млн рублей. В 2018 году в Приангарье при софинансировании из областного бюджета введено в эксплуатацию 19 блочно-модульных котельных в Зиминском, Аларском, Нукутском, Тулунском, Осинском, Киренском и Тайшетском районах, еще 20 были отремонтированы. В рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» на 2014-2020 годы за счет средств областного и федерального бюджетов профинансированы мероприятия в 20 муниципальных образованиях области на общую сумму 1 599,3 млн рублей. По состоянию на 1 января 2019 года в регионе заключено 101 концессионное соглашение в отношении объектов коммунальной инфраструктуры с общим объемом инвестиций 2 млрд 940,73 млн рублей. Целый ряд поручений по итогам послания прошлого года был дан министерству лесного комплекса. С первых дней работы в должности губернатора Сергей Левченко поставил задачу навести порядок в лесной отрасли. Ситуация за эти годы значительно изменилась к лучшему, в том числе возросла налоговая отдача. В настоящее время успешно применяется механизм проведения проверок пунктов приема, переработки и отгрузки древесины, а также мест незаконных рубок совместно с прокуратурой, региональными ГУ МВД, УФНС, Сибирским таможенным управлением. Реализуется пилотный проект по маркировке всей заготавливаемой древесины. На учет поставлено 1812 пунктов ее приема, переработки и отгрузки. Также на них введена система «Лесрегистр». Для реализации пилотного проекта облправительство закупило 1 млн 491 тысячу идентификационных карт. Значительное количество поручений по итогам прошлогоднего послания было адресовано региональному Минсельхозу. Например, предполагалось ввести в сельскохозяйственный оборот 25 тысяч га неиспользуемой пашни – эти объемы были даже перевыполнены на 12,9%. В 2018 году всеми категориями хозяйств в Иркутской области было посеяно 440,6 тысячи га яровых зерновых и зернобобовых культур. В 2017 году этот показатель составлял – 425,4 тысячи га. В 2019 планируется его увеличение до 446,3 тысячи га. Яровой сев под урожай был увеличен на 33,2 тысячи га – это один из лучших показателей среди субъектов РФ. В 2019 году регион впервые получил на культуртехнические мероприятия средства из федерального бюджета – 56,4 млн рублей. В области здравоохранения также был отмечен ряд положительных перемен. В поселке Кутулик открылся стационар Аларской районной больницы на 155 коек. В конце декабря 2018 года были завершены строительно-монтажные работы в Боханской районной больнице, ее планируется запустить в эксплуатацию в первой декаде июня 2019 года. По итогам послания прошлого года губернатор дал поручение – рассмотреть возможность выделения средств на финансирование мероприятий по оказанию господдержки молодым семьям в улучшении жилищных условий. Как доложил Руслан Болотов, предусмотрено финансирование на 2019-2024 годы в сумме более 200 млн рублей ежегодно. По его словам, работа над исполнением поручений послания продолжается в настоящее время. В их реализации задействованы профильные министерства. – Важно не оставлять тех дел, которые еще не завершены, несмотря на то, что они прибавляются с каждым днем. В новом послании будут обозначены новые поручения – уже на 2019 год, – отметил по итогам доклада глава региона. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... аларский район

боханский район

иркутская область

иркутский район

лес

правительство иркутской области

руслан болотов

сергей левченко

уобо

шелеховский район Тэги: View the discussion thread.