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20.09.2019

Сергей Левченко оперативно подписал закон о сити-менеджере

Иркутск, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко оперативно подписал закон о сити-менеджере, который был принят на 20 сессии Законодательного собрания. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Примечательно то, что дата подписания законопроекта – 18 сентября 2019 года. Глава региона поставил под ним свою подпись сразу же после принятия. В тот же самый день документ был опубликован, чтобы ускорить его вступление в силу.

Это случилось несмотря на то, что и сам Сергей Левченко, и фракция КПРФ заявляли, что настаивают на прямых выборах мэра. Между тем, губернатор мог наложить на законопроект вето и предложить свой – о прямых выборах. Однако этим правом глава региона не воспользовался.

Напомним, во втором чтении на сессии Заксобрания 18 сентября принят проект закона «О внесении изменения в часть 1(1) статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области», внесенный депутатами Дмитрием Тютриным (ЛДПР) и Андреем Андреевым (КПРФ).

На следующий день губернатор заявил, что будет добиваться возвращения прямых выборов мэра Иркутска.

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