Сергей Левченко примет участие в заседании Госсовета, посвященном развитию волонтерства

Москва, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко примет участие в заседании Госсовета, посвященном развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Как сообщает пресс-служба главы региона, заседание пройдет сегодня, 27 декабря, в Москве. Президент РФ Владимир Путин подведет итоги 2018 года, объявленного в России Годом добровольца и волонтера. Участие в мероприятии примут главы федеральных ведомств, парламента и регионов, на заседание также приглашены участники волонтерских и благотворительных проектов.

Помимо подведения итогов года, будут намечены планы дальнейшего развития добровольческого движения и социально ориентированных некоммерческих организаций. Предполагается, что волонтеры расскажут о проектах, которые нуждаются в поддержке министерств и ведомств для дальнейшей реализации.

Напомним, в Иркутской области в рамках Года добровольца (волонтера) состоялся ряд мероприятий. Общее количество волонтеров в регионе составляет более 12 тысяч человек. Организован и проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018». В рамках Всероссийского съезда руководителей волонтерских Центров в Кабардино-Балкарии региональная общественная организация «Иркутский региональный волонтерский центр» вошла в число лучших волонтерских центров страны. Важным событием этого года стало совместное решение Всероссийской ассоциации волонтерских центров, министерства по молодежной политике Иркутской области и Региональной общественной организации «Иркутский региональный волонтерский центр» о создании Областного ресурсного центра по поддержке добровольчества.