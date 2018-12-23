Сергей Левченко прошел переподготовку и повысил квалификацию в Военной академии Генштаба ВС РФ

Москва, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко прошел обучение в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. С 3 по 19 декабря он числился слушателем факультета переподготовки и повышения квалификации для обучения высших должностных лиц субъектов РФ по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации в России.

Как сообщает пресс-служба губернатора Приангарья, во время обучения Сергей Левченко был назначен старшим учебной группы. По итогам главе Иркутской области выдано удостоверение установленного государственного образца о прохождении обучения по дополнительной профессиональной программе, а также грамота начальника Военной академии за успехи в освоении программы.