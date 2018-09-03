Сергей Левченко требует лишить мандата депутата усть-илимской гордумы за сокрытие сведений о доходах

Усть-Илимск, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутат думы Усть-Илимска Эдуард Перекопный должен быть досрочно лишен полномочий из-за нарушения закона «О противодействии коррупции». Такое заявление в городской представительный орган власти направил губернатор Сергей Левченко.

Как сообщает пресс-служба регправительства, принять решение местная дума должна в течение 30 дней. Если она откажется лишать депутата полномочий, то материалы могут быть переданы в суд.

Факты нарушения закона были выявлены во время проверки, которую провело управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Стало известно, что Эдуард Перекопный представил недостоверные и неполные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год. Так, он не сообщил, что является собственником нежилого помещения, которое находится в Иркутске, владельцем нескольких банковских счетов, по которым проходили значительные суммы денег, а также что он и его супруга являются учредителями общества с ограниченной ответственностью. Отмечается, что это является неисполнением обязанности депутата по представлению достоверных и полных сведений.

Кроме того, в поле зрения специалистов управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений находится еще один депутат думы Усть-Илимска Дмитрий Верещагин. Установлено, что в 2017 году он приобрел дорогостоящий легковой автомобиль. Депутата попросили предоставить данные о доходах и расходах за три предыдущих года и назначили контроль за расходами. В ходе него осуществляется анализ сведений о доходах, имуществе и банковских счетах народного избранника, которые поступили по запросам из кадастровой палаты, налоговых органов и банков. Дмитрий Верещагин отказался давать пояснения по выявленным фактам специалистам управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

– Люди, которые занимают выборные должности, участвуют в руководстве муниципальными образованиями Иркутской области, должны быть чисты перед законом, тем более, законом «О противодействии коррупции». Проверка только начата, Эдуард Перекопный может первым в области лишиться полномочий, но не последним. Сейчас идут проверки, по которым выявлены подобные факты других депутатов местных дум, – сказала начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Светлана Юзвак.

Между тем, напомним, в конце августа прокуратура обнародовала данные о том, что 334 депутата местных дум тоже попались на нарушении антикоррупционного законодательства. Самым громким случаем в связи с этим стало лишение мандата депутата думы Иркутска Сергея Юдина.

Кроме того, отметим, прокуратура также уличила в предоставлении неполных сведений о доходах и заместителя председателя областного правительства Виктора Кондрашова, который сейчас баллотируется в Заксобрание Приангарья. Сам зампред на это записал видеообращение к избирателям, в котором заявил, что «будет бороться до конца».