Сергей Левченко: у регионального правительства и Заксобрания Иркутской области нет проблем во взаимодействии

Иркутская область, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - У областного правительства нет проблем в коммуникациях с депутатами Законодательного собрания Иркутской области. Об этом на пресс-конференции по итогам 2018 года сообщил губернатор Сергей Левченко, отвечая на вопрос журналиста о якобы имеющихся жалобах со стороны депутатского корпуса. - Я лично ни от кого из Законодательного собрания не слышал, что у них нет взаимодействия с исполнительной властью. Если у нас самый главный закон – областной бюджет – принимается единогласно, то, думаю, у нас взаимодействие есть. Другое дело, что каждый человек, в том числе, и в Законодательном собрании, имеет право на свою позицию, но если мы в результате приходим к единому мнению и бюджет принимаем единогласно – это уже о чем-то говорит, - прокомментировал тему Сергей Левченко. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... заксобрание

иркутская область

сергей левченко Тэги: View the discussion thread.