ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Политика
26.12.2018

Сергей Левченко: у регионального правительства и Заксобрания Иркутской области нет проблем во взаимодействии

Иркутская область, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - У областного правительства нет проблем в коммуникациях с депутатами Законодательного собрания Иркутской области. Об этом на пресс-конференции по итогам 2018 года сообщил губернатор Сергей Левченко, отвечая на вопрос журналиста о якобы имеющихся жалобах со стороны депутатского корпуса.

- Я лично ни от кого из Законодательного собрания не слышал, что у них нет взаимодействия с исполнительной властью. Если у нас самый главный закон – областной бюджет – принимается единогласно, то, думаю, у нас взаимодействие есть. Другое дело, что каждый человек, в том числе, и в Законодательном собрании, имеет право на свою позицию, но если мы в результате приходим к единому мнению и бюджет принимаем единогласно – это уже о чем-то говорит, - прокомментировал тему Сергей Левченко.

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Выборы в Заксобрание Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске