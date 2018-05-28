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29.05.2018

Сергей Левченко усмотрел заслугу КПРФ в явке на президентских выборах в Иркутской области

Иркутская область, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Явка в 55% в Иркутской области на президентских выборах, которые состоялись в марте 2018 года, была достигнута, в том числе и благодаря тому, что КПРФ выдвинула нового кандидата – Павла Грудинина. Об этом 28 мая на встрече в КПП заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

– Иркутская область последние десятилетия отличается очень низкой явкой. В этом есть определённые причины. Но 55% – это неплохой результат, потому что было и меньше, – сказал Сергей Левченко. – Я думаю, что на явку повлияло и то, что был достаточно яркий и необычный представитель от КПРФ Павел Грудинин. На явку влияет и интрига, есть ли возможность победить непредсказуемо и если есть яркий кандидат. Я думаю, что КПРФ внесла свой вклад в то, чтобы кампания получилась достаточно напряжённой.

Он напомнил, что в Иркутской области Павел Грудинин завоевал на 30% больше голосов, чем в среднем по России.

Кроме того, губернатор заявил, что административный ресурс для поднятия явки не применялся и применяться не будет. Сергей Левченко обозначил, что его задачей как высшего должностного лица в регионе было обеспечить максимально законное проведение выборов.

– Я считаю, что справился на 99%. Это признанно ЦИКом, что мы провели практически самые законные, чистые выборы в России, – сказал он.

Напомним, явка по области на президентских выборах составила 55,68%, в голосовании приняли участие 1 млн 65 тысяч человек. По сравнению с выборами президента 2012 года явка меньше на 0,33%. Владимир Путин набрал 73,06% голосов. За него проголосовали 763 тысячи человек. Занявший второе место Павел Грудинин набрал 15,9% (166 тысяч голосов). Третье место занял Владимир Жириновский – 6,4% (67 тысяч голосов).

Для многих экспертов оказался неожиданностью невысокий в «красном» регионе процент голосов за Павла Грудинина. Однако и в этой ситуации иркутские коммунисты нашли повод для гордости, уже тогда заявив, что кандидата в области поддержали лучше, чем в среднем по стране.

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Подготовка к президентским выборам в Иркутской области

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