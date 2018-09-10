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11.09.2018

Сергей Левченко выступит на Восточном экономическом форуме

Владивосток, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принимает участие в Восточном экономическом форуме, который открылся сегодня во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сергей Левченко выступит с докладом на круглом столе с участием делегаций регионов России и Китая. После этого состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и Генерального Секретаря Центральной Коммунистической партии Китая, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с участниками круглого стола.

Во второй день форума глава региона примет участие в пленарном заседании «Дальний Восток: расширяя границы возможностей», на котором выступят президент Российской Федерации Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Республики Кореи Ли Нак Ён.

Кроме того, 12 сентября состоится бизнес-диалог «Россия-Китай», на котором планируется обсудит условия роста торгово-экономического сотрудничества и притока китайских инвестиций, какие меры поддержки и механизмы могут стать дополнительным стимулом для инвесторов из КНР и ряд других вопросов.

Также в этот день Сергей Левченко обсудит вопросы социального-экономического сотрудничества региона и предприятия с генеральным директором ПАО «Полюс» Павлом Грачевым.

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