Глава Иркутской области заявил, что не намерен возвращаться в Москву

Иркутская область, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что политическая карьера в Москве его не интересует, и подтвердил своё намерение переизбираться на второй губернаторский срок в 2020 году. Об этом он сказал 28 мая на встрече в Клубе публичной политики.

Напомним, о намерении Сергея Левченко вновь баллотироваться стало известно в конце апреля 2018 года. Тогда об этом со ссылкой на самого губернатора сообщало ИА «Альтаир».

– Учитывая, что «экватор» в 2,5 года пройден, мне не хотелось бы вводить никого в заблуждение по поводу моих намерений. Честно говоря, мне очень не нравится некая традиция тянуть до последнего, разные «потом скажу». Я предпочитаю идти в открытую, прямо сказать, что такое намерение у меня есть, – процитировало тогда Сергея Левченко СМИ.

Однако на встрече в Клубе публичных политиков глава региона заявил, что ранее напрямую такого желания не озвучивал.

– Я не ожидал, что будет такой интерес. Наверное, потому что это не очень обычно в стране, когда заявляют на некоторое время вперёд [о намерениях]. У нас общепринятая традиция сохранять интригу до последнего дня. Я не принадлежу к тем людям, которые считают, что это правильно, – повторился Сергей Левченко. – Я, конечно, не говорил в прямую о том, что буду баллотироваться в 2020 году. Я понимаю, откуда это пошло. Это пошло от моего послания к Законодательному собранию, где я сказал, что озвучиваемые планы не на год, не на два, а на ближайшие пять-семь лет. Поняли так, что я собрался баллотироваться. И правильно поняли.

Сергей Левченко также отметил, что тенденция «один планирует, а потом выполнять достаётся другому» неправильна. Кроме того, губернатор считает, что команда, которая с ним работает, а это сотня людей, должна знать свою перспективу.

Также губернатор напомнил, что 15 лет проработал в Москве и возвращаться туда не намерен, даже если ему предложат привлекательную рокировку. Свои столичные связи Сергей Левченко готов использовать дальше на посту главы Иркутской области.

Представитель Левого фронта, присутствовавший на встрече, отметил, что после победы коммуниста на губернаторских выборах в Иркутской области наступила некая эйфория, сменившаяся рядом разочарований на уровне местных выборов. В итоге стало очевидно, что стабильный электорат КПРФ не может дать нужных результатов, потому непонятно, на какие силы Сергей Левченко рассчитывает во время переизбрания. Об этом, кстати, ранее уже заявляли и аналитики по итогам президентских выборов.

Губернатор, напротив, считает, что прошедшие с 2015 года выборы показали рост популярности КПРФ среди избирателей. Об этом говорит статистика: с каждой новой избирательной компанией появляется всё больше коммунистов, выдвигающихся на выборные должности, растёт число партийцев, кто эти выборы выигрывает.

– Два года назад, когда я пришёл губернатором, был один мэр от КПРФ, теперь четыре. Если говорить о главах первого уровня, то тоже рост примерно в четыре раза, – сказал он, впрочем, не отрицая, что КПРФ терпит и провалы, как это было на выборах мэра Иркутского района. Тогда, напомним, голосование проходило в декабре 2015 года, всего через два месяца после губернаторских. В итоге выборы выиграл самовыдвиженец Леонид Фролов, а кандидат от коммунистов набрал 23,23%.