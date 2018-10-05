Сергей Левченко заявил, что власти Черемхово не могут освоить «большие деньги» на своих счетах

Черемхово, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Глава Иркутской области Сергей Левченко прокомментировал свое отношение к Черемхово и объяснил, почему ни разу не был с рабочим визитом в городе за три года своего губернаторства. Об этом он рассказал 5 октября на встрече с журналистами в рамках фестиваля «Байкальская пресса-2018».

– Я очень хорошо знаю Черемхово и много для него сделал, может быть, даже больше, чем вы. Моя любовь к городу выражается в том, что он получает много денег. Все средства, которые мы даем, не использованы в силу того, что ими не могут распорядиться, – заявил глава региона, отвечая на вопрос журналиста о том, почему губернатор не любит Черемхово и не приезжает туда.

Глава региона отметил, что на счету Черемхово лежат «большие средства, которые не могут освоить».

– И это гораздо больше, чем в то время, когда вас любили. Когда вас любили, денег было в два раза меньше, – сказал он.

Напомним, на этой же пресс-конференции Сергей Левченко упрекнул муниципалитеты в неумении распоряжаться своими средствами. Он заявил, что на 1 сентября остатки на счетах у всех без исключения составили 4,2 млрд рублей. Общая дотация для территорий в этом году оценивается в 6,7 млрд рублей. При этом на ближайшей сессии Законодательного собрания им планируется выделить 2,3 млрд рублей.

Между тем, напомним, в этом году в июне губернатор и правительство Иркутской области отказались проводить традиционную корректировку бюджета.

Планировалось, что корректировку рассмотрят в сентябре, но позже стало известно, что её проведут не раньше октября. Между тем, уже к концу июля от муниципалитетов начали поступать жалобы на то, что им не хватает денег.