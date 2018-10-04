Сергей Левченко заявил о неумении муниципалитетов распоряжаться своими средствами

Иркутская область, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Муниципальные образования Иркутской области не умеют распоряжаться своими средствами. Об этом 5 октября на встрече с журналистами в рамках фестиваля «Байкальская пресса-2018» заявил губернатор Приангарья Сергей Левченко.

На 1 сентября остатки на счетах у всех без исключения составили 4,2 млрд рублей. Общая дотация для территорий в этом году оценивается в 6,7 млрд рублей. При этом на ближайшей сессии Законодательного собрания им планируется выделить 2,3 млрд рублей.

– Если кто-то жалуется на то, что у них нет денег, то попросите его предъявить кошелек. Скорее всего, там деньги есть и достаточно много. Просто они так говорят, чтобы вы не знали истинного положения вещей. Я дополнительно выделил им 2,3 млрд рублей. Такой помощи муниципалитеты никогда не получали за последние десятилетия. Средства есть. Просто нужно их грамотно расходовать, – считает глава региона.

Между тем, напомним, в этом году в июне губернатор и правительство Иркутской области отказались проводить традиционную корректировку бюджета.

Планировалось, что корректировку рассмотрят в сентябре, но позже стало известно, что её проведут не раньше октября. Между тем, уже к концу июля от муниципалитетов начали поступать жалобы на то, что им не хватает денег.

Глава региона Сергей Левченко внёс в Законодательное собрание проект закона об изменениях в региональный бюджет на 2018 года и плановый период 2019 и 2020 годов лишь в конце сентября. Объём прогнозируемых доходов в текущем году предлагается увеличить на 11,9 млрд рублей и утвердить в сумме 149,6 млрд рублей, расходы – на 10,2 млрд, до 152,9 млрд рублей.

Перед этим первый заместитель губернатора – председатель правительства иркутской области Руслан Болотов на заседании регионального кабинета министров озвучил основные направления, по которым в 2018 году из областного бюджета планируется выделить дополнительные средства.