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10.06.2019

Сергей Шеверда, обвиняемый в махинациях с лесом, остается на посту министра лесного комплекса Иркутской области

Иркутская область, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопрос о снятии с должности министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, арестованного по подозрению в превышении должностных полномочий и других махинациях с лесом, не рассматривается. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. Таким образом, он остается на своём посту, невзирая на арест и серьёзность обвинений со стороны следствия.

Громкое задержание чиновника прошло 6 июня в Москве, куда Сергей Шеверда отправился во время внезапного отпуска. Пожароопасный сезон, заметим, сейчас в самом разгаре, потому новость о «плановом отдыхе» главы Минлеса выглядит, мягко говоря, странно. Позже выяснилось, что он отправился в отпуск аккурат в то время, когда СУ СКР по Иркутской области собиралось вызвать подследственного на очную ставку в рамках возбуждённого ранее дела.

Сергея Шеверду задержали сотрудники ФСБ в московском аэропорту и оперативно доставили в Иркутск, где 7 июня ему предъявили обвинение, а Кировский районный суд отправил его под арест на два месяца. Министру предъявлено стандартное для большинства чиновников, попадающих в поле зрения правоохранителей, обвинение в превышении должностных полномочий. За этой казённой формулировкой прячется вопиющий факт разбазаривания одного из основных ресурсов Иркутской области – леса. Более того, реликтового леса. То есть фактически речь идёт о том, что лицо, ответственное за сохранение вековых деревьев, завизировал их уничтожение.

В результате под пилы под видом санитарных рубок ушло 116 га здорового, по мнению прокуратуры и привлечённых ведомством экспертов, леса в заказнике Туколонь на севере региона. В денежном выражении это 880 млн рублей ущерба. По подсчётам Байкальской природоохранной прокуратуры, если бы этот процесс не остановили, он мог достичь немыслимых 2 млрд рублей. Впрочем, деньги не главное, главное – это загубленные деревья, поваленные сплошняком. Уйдёт ещё не один десяток лет, пока голая площадка, фотографии которой облетели интернет, более или менее скрылась под кронами новых сосен. Некоторые эксперты, однако, рубки назвали оправданными, а Общественная палата региона так и вовсе усомнилась в добросовестности следствия и настаивает на дополнительном лесопатологическом обследовании.

Так или иначе, несмотря на очевидную серьёзность обвинений, Сергей Шеверда остаётся министром лесного комплекса Иркутской области. Власти региона свою позицию по поводу ареста чиновника уже обозначили: в Туколони все было на законных основаниях, в связи с этим «правительство региона и губернатор обеспокоены ситуацией с задержанием министра лесного комплекса Сергея Шеверды».

Стоит отметить, что арест Сергея Шеверды – первый чувствительный удар по репутации команды губернатора. Несмотря на ряд возбуждённых уголовных дел, в том числе в отношении бывшего зампреда правительства Виктора Кондрашова, ООО «Звезда», аффилированной с семьей губернатора, по факту браконьерской охоты на медведя, в котором принимал участие сам губернатор Сергей Левченко, заключений под стражу подозреваемых ещё не было. Более того, фигуранты всех этих историй благополучно продолжают деятельность. Виктор Кондрашов ушёл в депутаты Заксобрания. Не помешало, кстати, оказаться парламентарием, несмотря на уголовное дело, и сыну губернатора Андрею Левченко, который вошёл в один из ключевых комитетов – по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству в предыдущем созыве. В нынешнем он к тому же возглавил фракцию КПРФ.

ООО «Звезда» намерено выиграть новые тендеры по замене лифтового оборудования. По «медвежьему» делу новой информации пока нет, а главу региона скоро как полгода проверяют на причастность к незаконной охоте. Зато с блогером из Тулунского района, «слившим» в Сеть видео, на котором Сергей Левченко держит оружие и стреляет в медведя, разобрались оперативно. В феврале молодого человека задержали за выключенные фары машины, за рулём которой он находился. Сразу же тогда сообщили: за это нарушение и за неповиновение полиции тулунчанина отдадут под суд.

Исключением можно назвать лишь дело «Дорожной службы Иркутской области» о мошенничестве. В мае стало известно, что оно передано в суд. В качестве обвиняемого выступает не директор предприятия, а его заместитель по снабжению и коммерческой деятельности. Его действиями причинён ущерб на сумму более 12 млн рублей.

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