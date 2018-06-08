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09.06.2018

Сергей Шмидт проведет видеоинтервью с депутатами Заксобрания Иркутской области

Иркутская область, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Серия видеоинтервью депутатов Законодательного собрания Иркутской области с известным политологом, историком и блогером Сергеем Шмидтом представлена в новом информационном проекте областного парламента «Не только о политике». Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

Проект подготовлен Законодательным собранием региона совместно с Издательским домом «Комсомольская правда» в Иркутске. Как подчеркнул председатель ЗС Сергей Брилка, этот проект – продолжение политики открытости работы областного парламента, интервью записываются без купюр и редакторской правки.

В беседе с публицистом парламентарии рассказывают как о своей депутатской работе, так и о личном: вспоминают яркие события детства, школу, армейские будни, начало карьеры. Перечень вопросов определяет ведущий Сергей Шмидт, который отмечает, что не все вопросы «удобные».

Все желающие уже могут познакомиться с интервью в рамках видеопроекта «Не только о политике» депутатов Бориса Алексеева, Кузьмы Алдарова, Александра Балабанова, Дмитрия Баймашева, Романа Габова, Натальи Дикусаровой, Анатолия Дубаса, Дмитрия Ершова, Артема Лобкова, Андрея Микуляка. Видеозаписи размещены на сайте Законодательного собрания Иркутской области в разделе «Видео», а также на сайте www.irk.kp.ru.

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