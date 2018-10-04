Сергей Шойгу предложил создать в Сибири новую «столицу»

СФО, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил создать в Сибири крупный финансово-промышленный центр, чтобы он стал новой «столицей». Министр выразил уверенность, что Сибирь и Дальний Восток необходимо продолжать развивать, – сообщают «Аргументы недели» со ссылкой на kp.ru.

Глава Минобороны сказал:

– А чем можно привлечь сюда людей? Прежде всего, условиями жизни.

Как отметил Сергей Шойгу: «Никакого иного способа, думаю, нет. Поэтому я уже говорил и сейчас повторю: нам надо создавать здесь, за Уралом, крупный финансово-промышленный центр».

По его мнению, новая «столица» даст мощный импульс развития сибирским и дальневосточным землям, – сообщает издание «Неизвестная Сибирь».