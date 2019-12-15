|Политика
|16.12.2019
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Сергей Сокол 16 декабря поучаствует в Совете законодателей при ФС РФ
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Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель ЗС Иркутской области Сергей Сокол 16 декабря примет участие в мероприятиях Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.
Спикер ЗС Иркутской области будет работать в составе комиссии Совета законодателей по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению.
Кроме того, Сергей Сокол примет участие в заседании Совета законодателей, основной темой которого станет состояние качества и доступности медицинской помощи гражданам Российской Федерации и формирование системы защиты прав пациентов.