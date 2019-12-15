Сергей Сокол 16 декабря поучаствует в Совете законодателей при ФС РФ

Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область – снова в топе федеральных новостей. На этот раз вся страна обсуждает сенсационную отставку Сергея Левченко с поста губернатора Приангарья. И хотя уход (как сказано в указе президента – с формулировкой «по собственному желанию») предсказывался многими экспертами, решение президента сделать это под Новый год, за десять месяцев до губернаторских выборов, оказалась неожиданным. Каковы причины отставки Сергея Левченко, Телеинформ поинтересовался у экспертов и наблюдателей.