Сергей Сокол: «Единая Россия» будет стремиться к победе во всех предстоящих избирательных кампаниях

Иркутская область, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь Иркутского реготделения, член Генерального совета «Единой России» Сергей Сокол принял участие в 19 съезде партии в Москве.

В рамках съезда президент России Владимир Путин и председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев дали старт предстоящим выборным кампаниям и отметили, что «Единая Россия» остается правящей партией в стране, для которой главным ориентиром в работе является мнение людей, сообщает пресс-служба реготделения партии.

Сергей Сокол отметил, что «Единая Россия» в регионе приступает к началу предвыборной кампании и намерена одержать победу.

– На съезде председатель партии Дмитрий Медведев дал старт избирательной кампании, к началу которой мы приступаем в регионе. Мы будем стремиться к победе во всех выборных кампаниях и готовы быть правящей политической партией в Приангарье, – сказал секретарь Иркутского реготделения.

Он также отметил, что партийные проекты «Единой России» помогают улучшить жизнь жителей Иркутской области и становятся ее законодательной основой.

– «Городская среда», «Народные инициативы», «Культура малой Родины» и многие другие проекты «Единой России» помогают Иркутской области стать красивее, комфортнее и привлекательнее для жителей. Наши партийные проекты стали частью законодательной базы Приангарья, они приносят реальную помощь муниципалитетам региона, и мы продолжим работу с партийными проектами, которые в ближайшее время по инициативе Дмитрия Медведева будут объединены по пяти направлениям, – сообщил Сергей Сокол.

По его словам, одной из первостепенных задач является борьба с недостатками, существующими в регионе.

– «Единая Россия» не боится говорить о «наболевшем», о проблемах, которые важно решать, а не замалчивать. Борьба с существующими недостатками в регионе – одна из наших первостепенных задач, – резюмировал Сергей Сокол.