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21.03.2019

Сергей Сокол и депутаты находятся в рабочей поездке в Усть-Илимске

Усть-Илимск, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Состояние дорог и социальных объектов в Усть-Илимске – с обсуждения этого вопроса в администрации города началась рабочая поездка туда председателя Законодательного собрания Иркутской области Сергея Сокола и депутатов регионального парламента.

Как сообщает пресс-служба ЗС, программа поездки включает посещение ряда значимых для территорий объектов образования, здравоохранения, культуры, которым требуется реконструкция.

Как было отмечено, в бюджете области на 2019 год предусмотрены средства, в частности, на ремонт дороги Братск – Усть-Илимск, ремонт городской больницы и канализационно-насосной станции Усть-Илимска, а также на капремонт экспериментального лицея. По словам Сергея Сокола, этим потребности муниципалитета не исчерпываются, что должно быть учтено при корректировках бюджета региона на 2019 год.

– Территории не должны просить деньги на точечное решение тех или иных вопросов, муниципалитеты должны быть уверены в завтрашнем дне и четко знать, какие конкретно объекты будут ремонтироваться и строиться в краткосрочной и долгосрочной перспективе, в какие сроки. Это тема грамотного распределения межбюджетных трансфертов и их объемов. И это направление работы должно быть системным, – сказал Сергей Сокол.

В рабочей поездке также участвуют председатели профильных комитетов Законодательного собрания – Наталья Дикусарова, Александр Гаськов, Николай Труфанов и депутаты от территории Артем Лобков и Виталий Перетолчин. Помимо объектов социальной сферы парламентарии посетят местную агрофирму и Усть-Илимский ЛПК.

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