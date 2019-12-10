Сергей Сокол и представители ИНК обсудили перспективы развития социальной сферы на севере области

Усть-Кутский район, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Развитие социальной сферы на севере региона, в частности в Усть-Куте и Усть-Кутском районе, председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол обсудил с руководителем офиса Иркутской нефтяной компании в городе Усть-Куте Сергеем Анисимовым. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

Спикер областного парламента побывал на площадке ИНК, расположенной в районе Толстого Мыса, где идет прием, хранение и отгрузка сжиженных углеводородных газов, произведенных компанией. Затем делегация детально рассмотрела социальные проекты компании с участием мэров северных территорий – главы Усть-Кута Александра Душина, мэра Усть-Кутского муниципального образования Тамары Климиной и мэра Киренского района Кирилла Свистелина.

Как рассказал Сергей Анисимов, в рамках реализации газового проекта, предусматривающего строительство завода полимеров, ИНК намерена привлечь на работу специалистов, готовых жить и работать на севере региона постоянно, а не вахтовым методом. В связи с этим запланировано строительство жилого микрорайона на три тысячи человек на правом берегу реки Лена. Ввод первой очереди жилых домов запланирован на декабрь 2022 года.

Вместе с тем, увеличение числа жителей потребует и новых социальных объектов – нужны детские сады, школа, физкультурно-оздоровительный комплекс, учреждения культуры. Но, как было подчеркнуто, до начала их строительства необходимо решить вопрос с мощностями объектов инженерной инфраструктуры. Речь идет о подстанции и сети электроснабжения, водозаборе, очистных сооружениях.

– На объекты инженерной инфраструктуры уже идет подготовка проектно-сметной документации за счет нефтяной компании, – заявил Сергей Анисимов.

Новые объекты инженерной инфраструктуры, а также объекты образования, культуры и спорта будут обслуживать не только жителей нового микрорайона, но и жителей всего города. Готовую ПСД компания готова безвозмездно передать муниципалитету для участия в государственных программах Иркутской области, и в этом вопросе необходимо содействие Законодательного собрания региона.

– Газовый проект ИНК будет способствовать обновлению социальной сферы на севере региона, развитию промышленности, созданию новых рабочих мест и увеличению доходов в консолидированный бюджет региона. Необходимо внимательно подойти к каждому вопросу и использовать возможности государственно-частного партнерства во благо муниципальных образований севера региона и всей Иркутской области, – сказал Сергей Сокол.