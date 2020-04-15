Сергей Сокол: мнение предпринимателей Приангарья должно быть учтено в подготовке мер поддержки бизнеса

Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Отсрочка уплаты налогов, защита доходов работников, снижение регуляторных нагрузок – эти и другие меры поддержки бизнеса в условиях кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, обсуждались в ходе онлайн-совещания, которое на базе ситуационного центра «Единой России» с представителями предпринимательского сообщества провел председатель партии Дмитрий Медведев. Во встрече также приняли участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр экономического развития Максим Решетников. Как сообщает пресс-служба ЕР, участники совещания говорили о возможном точечном изменении трудового законодательства. По словам Дмитрия Медведева, в сложившихся условиях работники могут не получать зарплату, потому что их работодатели, по сути, банкроты, и не могут получать пособий по безработице, потому что они числятся трудоустроенными. – Вот из этой модели нам нужно найти выход, но максимально аккуратный, конечно, не разбалансирующий трудовые отношения, не ставящий под угрозу интересы работника, – подчеркнул он. Дмитрий Медведев также отметил, что пандемию необходимо признать обстоятельством непреодолимой силы, и напомнил, что правительство уже приняло решение по арендной плате для пострадавших от кризиса предприятий бизнеса. По его словам, в этом случае можно было бы использовать понятие «форс-мажора». Секретарь иркутского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Волонтерского центра по оказанию помощи Сергей Сокол сообщил, что в адрес врио губернатора Игоря Кобзева было направлено обращение о необходимости принятия срочных мер на региональном уровне по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса в связи с ухудшающейся экономической ситуацией. Также Сергей Сокол уже для рассмотрения на федеральном уровне направил пакет предложений председателю профильной межфракционной комиссии Государственной думы Дмитрию Сазонову. Иркутский политик считает, что при принятии решений по вопросам помощи малому и среднему бизнесу необходимо учесть мнение предпринимателей Приангарья. – Действовать надо оперативно, – подчеркнул Сергей Сокол. C полным списком мер поддержки бизнеса, которые выработаны по итогам встречи Сергея Сокола и Торгово-Промышленной палаты Восточной Сибири можно ознакомиться по ссылке . Кроме этого на совещании участники затронули проблему обнуления банками овердрафтов у пострадавших из-за коронавируса компаний и пути ее решения - государственным банкам необходимо изменить методику расчета. Были подняты вопросы защиты системообразующих компаний России, налоговых послаблений для бизнеса, докапитализации региональных фондов, более активного использования региональных гарантийных фондов. Обсуждалось и право регионов составлять свои списки отраслей для их поддержки в условиях эпидемии. Участники встречи в числе прочих мер обозначили необходимость учитывать в качестве уплаты начисленных ранее налогов зарплаты работников, которые им платят в период кризиса, обеспечить «кредитную амнистию» и другие меры, включающие поддержку банков со стороны Центробанка, а также «максимально высвободить» малую торговлю. – Мы должны сделать все, чтобы решения, которые будут приняты государством, смогли помочь огромному количеству российских предприятий, которые в настоящий момент находятся в очень сложных условиях. Государство должно будет сделать все от него зависящее, – заявил Дмитрий Медведев. Напомним, в среду, 15 апреля, президент России Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса и экономики в условиях пандемии коронавируса. В частности, глава государства поручил добавить в перечень наиболее пострадавших отраслей компании, торгующие непродовольственными товарами в розницу. Президент также предложил предоставить малому и среднему бизнесу возможность получить прямую безвозмездную помощь от государства в размере МРОТ на одного сотрудника в месяц при условии сохранения занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля, доработать список системообразующих предприятий, направить 200 миллиардов рублей на субсидии региональным бюджетам. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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