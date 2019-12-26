Сергей Сокол находится в рабочей поездке в Куйтунском районе

Куйтунский район, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол сегодня находится с рабочей поездкой в Куйтунском районе.

Спикер областного парламента посетит Куйтунскую центральную районную больницу, для которой остро стоят вопросы ремонта подведомственных ФАПов и амбулаторий, обеспечения современным оборудованием и дефицита медицинских кадров, сообщает пресс-служба ЗС. Сергей Сокол также проведет встречу с мэром Куйтунского района Алексеем Мари, председателем районной думы Аленой Якубчик, депутатами районной думы и главами поселений по вопросам социально-экономического развития территории.

Кроме того, председатель Законодательного собрания поздравит детей из муниципальных образований, пострадавших в результате наводнения летом этого года, а также самых активных и творческих ребят на организованном для них предновогоднем празднике.