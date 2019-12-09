Сергей Сокол находится в рабочей поездке в Усть-Куте

Усть-Кут, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы социально-экономического развития Усть-Кута будут в центре внимания председателя Законодательного собрания региона Сергея Сокола в рамках его рабочей поездки в Усть-Кут. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

Так, 9 декабря спикер проведет совещание, посвященное теме строительства магистрального газопровода «Сила Сибири» и оценит результаты благоустройства в рамках реализации проекта «Городская среда». Кроме того, пройдет встреча с общественностью Усть-Кута и Усть-Кутского района.

Как отметил Сергей Сокол, эта северная территория заслуживает особого внимания, так как является одним из ключевых центров развития экономики области, лесной, нефтяной и газовой отраслей.

– Сегодня здесь не только идет добыча сырья, но, что очень важно, закладывается фундамент его глубокой переработки. Стоит отметить, что крупнейший налогоплательщик региона – компания ИНК – реализует в Усть-Куте проект по строительству завода полимеров. А это и новые рабочие места, и вклад в обновление социальной сферы территории. Вместе с тем, нужно использовать и возможности различных программ, таких как «Городская среда», «Народные инициативы» для развития Усть-Кута и Усть-Кутского района, – сказал Сергей Сокол.