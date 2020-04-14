Сергей Сокол настаивает на принятии срочных мер поддержки малого и среднего бизнеса

Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В связи с нестабильной экономической ситуацией и с продолжающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол направил председателю межфракционной комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса Дмитрию Сазонову обращение о необходимости принятия срочных мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса для рассмотрения и принятия на федеральном уровне.

Секретарь ИРО сообщил, что в работу приняты предложения Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири по поддержке бизнеса.

– Прошу учесть мнение представителей Иркутской области при принятии решений комиссией по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства при Государственной думе, – заявил Сергей Сокол.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, постановление о создании межфракционной комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса было принято во вторник на пленарном заседании Государственной думы. Задача комиссии – совместно с представителями регионов и при помощи профессионального сообщества на законодательном уровне разрешить проблемы бизнеса. Возглавил комиссию зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, член Фракции «Единая Россия» Дмитрий Сазонов.

Напомним, пакет предложений по определению мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса для рассмотрения и принятия на региональном и федеральном уровне был разработан по итогам встречи Сергея Сокола с Торгово-промышленной палатой. Пакет предложений, который касается регионального уровня, был направлен врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву.

Полный перечень мер поддержки бизнеса, предлагаемых Сергеем Соколом для рассмотрения и принятия на федеральном уровне, доступен по ссылке .