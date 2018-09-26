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27.09.2018

Сергей Сокол нацелен минимизировать политическое влияние при сотрудничестве с другими органами власти

Иркутская область, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол будет всячески стремиться минимизировать политическое влияние при сотрудничестве парламента с правительством региона и муниципалитетами. Об этом он заявил на пресс-конференции 27 сентября.

– Я бы консолидировал все здоровые силы и стремления для того, чтобы мы все вместе двигались вперед. За последние годы в Иркутской области происходило много политических пертурбаций. Последняя сессия показала, что мы находимся на пике политической остроты. Я думаю, с окончанием выборов мы вполне могли бы уже отойти от политических распрей к нормальному, созидательному, конструктивному взаимодействию. Элемент адаптации друг к другу должен пройти, все это происходит в работе, – отметил спикер Заксобрания.

Он убежден, что в процессе работы все политические вопросы отойдут в сторону, и все начнут вливаться в рабочий ритм. Сергей Сокол также прокомментировал первую сессию нового созыва парламента, которая состоялась 19 сентября.

По его словам, еще до начала сессии, «Единая Россия» предложила провести консультации с представителями других партий, в том числе, и КПРФ.

– Просто мы не увидели с их стороны готовность что-то обсудить с нами. Первое, что я сделал после того, как мою кандидатуру предложили на пост спикера, – предложил руководителям фракций пообсуждать возможные конфигурации постов в Заксобрании и не делать этого на сессии, – пояснил Сергей Сокол.

Он отметил: в той конфигурации, которую «Единая Россия» изначально предлагала КПРФ, у коммунистов было больше постов, чем они получили.

– Просто в ходе согласительных процедур получилось иначе. Но это по сути ничего не меняет.  Кто бы ни возглавлял комитеты, мы будем стремиться к содержательной работе. Коммунисты так же, как и другие партии, видят перед собой главной задачей улучшение ситуации в Иркутской области. В этом у нас нет никаких противоречий. А вот о формах и способах достижения этого результата мы можем спорить. Это нормальный рабочий процесс, – добавил Сергей Сокол.

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