Сергей Сокол: новые технологии в сельском хозяйстве должны способствовать обеспечению качества продукции

УОБО, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Внедрение новых технологий на сельскохозяйственных предприятиях должно способствовать не только увеличению объемов производства продукции, но и обеспечению ее качества и безопасности. Об этом заявил советник генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергей Сокол по итогам поездки в Боханский, Осинский и Баяндаевский районы.

– В Иркутской области более 500 предприятий, которые производят продовольственные товары, активно развивается фермерское хозяйство. На сегодняшний день одной из основных задач, которая стоит перед агропромышленным комплексом, является производство качественных продуктов питания по доступным ценам. Эти возможно решить, внедряя современное оборудование, участвуя в различных федеральных программах, используя все возможности государственной поддержки, – отметил Сергей Сокол.

По его словам, новые разработки Ростеха могут помочь товаропроизводителям Иркутской области сократить время проверки качества продуктов питания, в том числе молочных и кисломолочных продуктов, растительных масел и других. Изобретение позволяет за несколько секунд определять соответствие качества продукта требованиям ГОСТа и техническим условиям изготовления. Технология в настоящее время не имеет аналогов.

Как сообщает пресс-служба Сергея Сокола, такие приборы могут стать хорошей альтернативой дорогостоящему оборудованию и позволят проверять большее количество продукции за короткое время. Кроме того, их использование не требует специальных навыков и может применяться как непосредственно на производстве, так и при поступлении продукции в точки продаж.