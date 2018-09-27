Сергей Сокол – об обновлении состава Заксобрания Иркутской области

Иркутская область, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол прокомментировал существенное кадровое обновление регионального парламента. – Политический бомонд не изменился. Просто поменялись взаимоотношения между этими фигурами. То, что в Заксобрание прошли новые люди, – это сигнал, который наши избиратели подвали власти о том, что необходимо обновление, – пояснил Сергей Сокол 27 сентября журналистам. Он отметил, что обновление произошло не только в рядах «Единой России», но и других партий. При этом спикер Заксобрания обратил внимание: что бы ни говорили про праймериз, вряд ли бы многим из молодых депутатов удалось бы прорваться в областной парламент без этой процедуры. – Среди наших рядов есть обновления, и это очень хорошо. Назначения на должности распределялись не просто так. Кто показал лучший результат на выборах, тот и получил наиболее значимые посты. Некоторые занимают их в первый раз. Они еще не стали замшелыми бюрократами, которые складывают проблемы в папочку, а папочки в шкаф. У них все на столе лежит. Что касается остальных, то я тоже рад, что и среди них есть много новых людей. Каждый из них состоявшийся политик или бизнесмен, значительная фигура в той или иной сфере. Это говорит о том, что потенциал у Заксобрания огромный. Умеем ли мы заниматься законотворчеством? Есть люди, которые хорошо этим занимаются, и они уже не первый созыв в парламенте. Они нас сориентирую. Я думаю, мы очень быстро научимся работать законодателями. Все замотивированы на работу, – добавил Сергей Сокол. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... заксобрание

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